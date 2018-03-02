美股盤中─鮑爾進行聽證會 股市震盪 道瓊一度上漲150點

美國股市週四中場走勢震盪，道瓊一度上漲逾 150 點。投資人關注聯準會 (Fed) 主席鮑爾的聽證會。

台北時間 00:08

道瓊工業平均指數上漲 43.73 點或 0.17% 至 25072.93。

Nasdaq 指數下跌 4.71 點或 0.06% 至 7267.81。

S&P 500 指數上漲 1.54 點或 0.05% 至 2715.37。

鮑爾今日將在參院金融委員會進行聽證會。週二，他在眾院金融服務委員會表示，股市動盪不會讓央行停止升息。

他的談話讓股市大幅下跌。道瓊週二收低近 300 點，S&P 500 與 Nasdaq 均下跌逾 1%。

分析師說，現在還難談論鮑爾的立場，但預期他態度可能有點強硬，會強勢執行政策。若果真如此，則未來反對意見可能增加，股市將更加動盪。

週三，股市大幅收低，今日早場持續下跌。在經濟數據公布後，股市反彈。

美國 1 月消費者支出上升 0.2%，個人收入上升 0.4%。核心個人消費支出物價指數 (PCE) 年率上升 1.5%，符合預期。

分析師說，PCE 指數並未大幅上升，支出與收入數據則良好。

週四，為三月的第一個交易日。2 月，道瓊與 S&P 500 結束了連續十個月的月線上漲走勢。Nasdaq 則是八個月來，月線首度下跌。