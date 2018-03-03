〈觀察〉惠台政策開大門 促台文創產業挾原創IP揮軍中國

中國日前公布 31 條惠台措施，其中有 4 項利多與影視出版產業直接相關，大舉放寬台灣影視作品與人才進入中國的數量限制，也針對國內圖書建立綠色通道，從目前的利多措施來看，包括霹靂 (8450-TW)、昇華 (4806-TW)、華研音樂 (8446-TW)、鑫盛影視 (6487-TW)、VHQ-KY(4803-TW) 等影視文創股，可望直接受惠。

擁有龐大 IP 的霹靂，IP 應用相當多元，包括遊戲、真人劇、電影、漫畫與授權商品等，且先前跨入中國視頻收費市場也寫下好成績，其可望為此波惠台利多政策中，受惠最多的文創股。

除霹靂外，昇華跨足台灣與中國電視劇製作、編劇與藝人經紀等；華研除原有的流行音樂核心事業與藝人經紀外，近年來跨入文創經紀領域，深耕台灣文創並佈局兩岸；鑫盛積極佈局網路大電影、OTT 平台電視劇與網路綜藝節目，並在中國市場取得佳績。業者們以不同程度深入中國市場，而在惠台政策啟動後，台灣影視業者在陸發揮空間相當可期。

致力於影視後製特效業務的 VHQ-KY，目前主要電影後製業務客戶為中國廠商，在中國後製產業排名前五，日前也公布現增訂價，將以 7.4 億元收購中國一線影視公司木星時代 70% 股權，最快第 2 季完成收購計畫，雖說目前其主要電影業務集中於中國市場，但台灣也有其客戶，也可望成為受益惠台政策的文創股之一。

過去兩岸合拍影視作品，往往受限中國政策而綁手綁腳，當利多釋出後，可說是為台灣影視產業敞開大門，不僅有助台灣原創 IP 進入中國市場，也能提高台灣業者投資力道，藉此機會提升自家產製作品質量，另一方面，中國業者與台灣影視業者合作投資意願也將順勢提高，除讓兩岸影視投資市場更為活絡外，也使合作層面更廣且更深。