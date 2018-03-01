〈陸惠台31措施〉台文創產業優勢大 建議後市思考兩個議題

大陸國台辦祭出 31 項惠台措施中，外界普遍看好台灣文創產業發展，資誠聯合會計師事務所影視音產業負責人支秉鈞今 (1) 日表示，台灣業者面對更開放的大陸市場，業者應思考兩個重要議題：智財與人才，即如何享受惠台措施增加在大陸市場的效益，並充分掌握核心資產不致流失。

支秉鈞表示，台灣業者在文創產業上的創意發想，一直占有非常大的優勢，不乏具創意及技術之業者，受限以往限制而無法產生綜效，本次開放後對於台灣的創意及人才，在大陸影視發展上更具空間，將產生更大的效益。

除此之外，本次惠台措施中，同步縮短兩岸電視劇合拍立項等審批時限，估計製作兩岸合作電視劇的效率更加提升，可以讓影視內容的投資市場更為活絡，台灣相關文創產業也可望受惠。

不過，支秉鈞也提醒，台灣業者面對更開放的大陸市場，務必掌握及管理好文創產業的核心資產，包括智財及人才，如何享受惠台措施增加在大陸市場的效益，又能充分掌握及管理核心資產不致流失，將是台灣業者接下來優先思考及規劃的議題。

此外，資誠聯合會計師事務所兩岸稅務負責人段士良表示，大陸的惠台措施也將提供台商在稅務優惠申請、特許經營方面更多的空間，尤其是過往一些有能力參與特許經營、政府採購投標或申請當地政府補助的台商，即使資格符合，但也可能因外資身分不得其門而入，之後至少可以排除這一不利因素。