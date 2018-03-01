【港股解碼】國內首張智能駕駛道路測試牌照花落誰家？

本周以來，吉利以約90億美元入股戴姆勒集團，成爲其第一大股東的消息“刷爆”各大新聞媒體平台，汽車板塊亦在此事的持續發酵下集體走高。正所謂“好事成雙”，汽車領域的自動駕駛也于今日帶來好消息，在《上海市智能網聯汽車道路測試管理辦法（試行）》新聞發布會上，上汽集團（600104-CN）被授予國內首張智能駕駛道路測試牌照，蔚來汽車也是第一批獲得智能網聯汽車開放道路測試牌照的企業之一。

其實去年11月份，市場上便流傳著今年將發放國內首張自動駕駛路測牌照的消息，同濟大學汽車安全研究所所長朱西産更是在2017年世界智能網聯汽車大會上表示，國家有可能于2018年6月份發放牌照，但從時間上看，進程被加快了不少。《上海市智能網聯汽車道路測試管理辦法（試行）》也于3月1日正式發布，上海成爲繼北京之後第二個出台自動駕駛相關路測管理辦法的城市。上海市在嘉定區劃定了安全性高、風險等級低的5.6公裏道路，作爲上海第一階段智能網聯汽車開放測試道路，後續有望分級逐步開放更多的道路環境用于智能網聯汽車測試。

與國外差距有所改善

其實，中國在自動駕駛上的投入程度以及科研能力並不弱于世界上其他汽車強國，但由于自動駕駛是一個安全至上的領域，上路之前需經過大量的實際線路測試，而不是電腦模擬已成爲業界共識。在北京公布自動駕駛測試車輛可以正式上路之前，國內的政策法規並不允許自動駕駛汽車進行真實道路測試，這導致了國內車企相對于國外的谷歌、特斯拉等自動駕駛汽車的進展而言，稍顯落後，部分中國車企也只能“無奈”前往美國進行真實道路測試。

截止2017年12月，美國加州機動車管理局（DMV）批准的自動駕駛真實道路測試名單已有47家，這其中包括了上汽、百度、長安等10家中國企業，此次與上汽一同獲得路測牌照的蔚來汽車也在此份名單之中。

所幸國家對于自動駕駛這個汽車前沿領域足夠重視，亦能深刻認識到國內市場發展與國外的不足之處，從封閉測試區到真實路段測試逐步開放，北京、上海、浙江、重慶、武漢、吉林等各地也開展了自動駕駛汽車示範區，緩解了測試場地不足的壓力。國內自動駕駛汽車企業在技術、測試場地上都有了和國外企業一較高下的資本，剩下的，就是和時間賽跑而已，不過可以確定的是，自動駕駛的普及比我們想象中的或許要快上些，不信可以看看廣汽今年的目標。

信心滿滿的低估值股

上汽在《上海市智能網聯汽車道路測試管理辦法（試行）》新聞發布會上表示，上汽集團將利用其在智能駕駛核心技術方面的領先優勢，計劃今年率先推出智能駕駛量産産品，著眼于擁堵、停車難、交通安全等痛點問題，將實現“最後一公裏”自主泊車等特定場景下的智能駕駛功能。由此可見，上汽對于今年智能駕駛汽車的發展可謂信心滿滿，作爲國內拿到第一批智能網聯汽車開放道路測試牌照的企業，亦表示其在智能駕駛上已掌握一定核心技術。

作爲國內車企的老大哥，公司優勢也較爲明顯，上汽是目前國內産銷規模最大的汽車集團，亦是國內A股市場市值最大的汽車上市公司。其核心競爭力主要包括三個方面：

1.産業鏈的整體競爭優勢。公司業務涵蓋汽車産業鏈的各個環節，可充分發揮協同效應。

2.國內市場領先，産品門類齊全，銷售服務網絡點面廣。

3.創新能力優勢，自主研發掌握新能源汽車核心技術，在互聯網汽車研發和應用方面有領先優勢，汽車金融業務規模領先。

雖是車企龍頭，但其在股票市場上的估值並不算高，下圖所示爲A股市場上市值過千億人民幣的車企估值數據，上汽集團截止3月1日收盤總市值接近4000億元，約是比亞迪、廣汽集團、長城汽車的總和，按理說，作爲行業龍頭，會有估值溢價優勢，但上汽集團PE（TTM）僅爲11.81倍，PB是1.84倍，遠低于其他三家，且以17.44%的ROE排名四家車企中的第二名，價值低估明顯。

圖：整理于wind資訊

當然了，以估值情況衡量A股這個浮躁市場的股票走勢並不如港股市場來的那麽直接有效，大量短線投機客對于等待絕對是“深惡痛絕”，但在筆者看來，上汽除了估值優勢外，綜合能力過硬，核心競爭力明顯，價格始終會回到價值的“擁抱”之中。

至于上汽年內量産的智能駕駛産品，筆者已很期待，能否給我們帶來大驚喜呢？

作者：楊世宏

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