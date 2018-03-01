英國2月房價意外較上月下滑0.3% 為半年來首見

北京時間1日路透消息，英國抵押貸款機構Nationwide周四公布，英國2月房價意外下滑，為六個月來首見，反映消費者經濟疲軟情勢。

Nationwide公布，2月房價較上月下滑0.3%，1月時為上漲0.8%，分析師預估原為上漲0.2%。2月房價較上年同期上漲2.2%，增幅遠低于1月的上漲3.2%，預估2月上漲2.6%。

“較上月變動情況有可能比較劇烈，但房市放緩情況與近幾個月家庭部門趨疲迹象一緻，”Nationwide首席經濟學家Robert Gardner稱。

“聖誕假期期間和新年年初時的零售銷售相對疲弱，因為家庭收入縮水在持續産生負面影響。”2016年英退公投造成英鎊貶值以來，英國經濟的主要驅動力--消費者支出一直受到高通(65,-1.34, -2.02%)脹的擠壓。2017年，英國是七國集團中經濟增速最慢的國家。

Nationwide稱，房價前景在一定程度上取決于英國央行的利率路徑，以及英退談判的進展。

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