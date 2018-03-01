兩岸台商PCB廠去年產值年增9.5% 估今年再增4%

去年是 PCB 產業需求旺盛的一年，台灣電路板協會 (TPCA) 今 (1) 日指出，去年兩岸台商 PCB 產值估達新台幣 6192 億元，年成長 9.5%，今年在美國及歐洲景氣回升帶動消費需求成長下，產值年成長估可達 4%，但以原始訂單美元計價的產值，估將成長逾 5.5%。

TPCA 是在今天的「展望 2018 PCB 產業關鍵趨勢研討會」中，邀請產業經營者及 IEK 的相關產業研究員出席，並提出此一 PCB 產業的成長動向及趨勢。

TPCA 對今年 PCB 產值年成長樂觀預估，是基於全球的電子產品將有持續之成長動能，對 PCB 需求也將呈現較明朗狀態。工研院 IEK 產業分析師林松燿表示，全球經濟逐漸熱絡，原物料價格緩步往上推升，新產品技術應用如類載板、MicroLED，都將持續推升 PCB 產業技術演化。

林松燿表示，根據 IMF 上修 2018 全球經濟成長率為 3.9%，是 2011 年以來最大增幅，主要是美國、中國、印度以及東南亞的成長，扮演全球主要成長動能。

美元持續走弱，將影響各國貨幣政策與經濟表現狀況。從全球 PCB 產業面觀察，去年日本境內硬板產量年增 1.5%，產值年增 2.8%; 軟板產量年減 12.5%，產值年增 6.1%; 載板產量年增 26.7%，產值年增 26.1%；2017 第 2-4 季美國的 B/B ratio(訂單 / 出貨比) 均回升至 1 以上，反映 2017 年大半年美國電路板的需求持續旺盛。