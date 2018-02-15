〈狗年產業景氣展望〉PCB族群雞年末表現中氣十足 狗年加馬力衝刺

台股 PCB 族群雞年末氣勢如虹，1 月營收從設備業、上游原物料、到全製程廠皆有指標性業者單月營收創新高，對於即將到來的狗年景氣，業者普遍看旺在製造智慧化與自動化需求帶動下，各廠投資擴廠腳步也將持續加大。

從 PCB 族群 1 月營收來看，設備業牧德 (3563-TW) 與川寶 (1595-TW)，上游原物料 CCL 廠聯茂 (6213-TW)、台燿 (6274-TW) 及全製程廠健鼎 (3044-TW)、博智 (8155-TW)、競國 (6108-TW) 等，單月營收都改寫歷史新高，隨著 PCB 廠訂單能見度提高，各廠也加速擴廠並對原有設備進行更新、同時加速自動化製造提升生產效率，一環接一環將推升良性循環，帶動產業高速成長。

健鼎 1 月營收達 43.63 億元，創歷史新高，優於法人預期，也是連半年站在 40 億元以上，主要在新產能開出對營運帶來挹注、加上出貨穩定成長的汽車板，目前汽車板占健鼎營收比重已達 2 成，法人估汽車板占健鼎的營收比重，2018 將再挺升到 22% 以上。

健鼎生產 PCB 應用端主要是記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等為主，也是小米手機 PCB 板供應商，健鼎主管指出，該公司今年最看好產品應用在汽車與汽車聯網相關，健鼎湖北已在去年底將仙桃廠總產能增至每月 180 萬平方呎，整體健鼎產能已達每月 900 萬平方呎，湖北仙桃廠預計今年還要再投資 40-50 億元擴充的新產能，預計 2018 年再增加每月 60 萬呎的新產能。

至於 PCB 上游原物料業則在去年底起醞釀一波漲價風，今年第 1 季漲價成功，聯茂、台燿業績因此走揚，富喬則在電子級玻纖布市場仍存有供需缺口，加速美族市場需求，在台設置 540 台織布機廠，春節將不休假加速趕工生產，最快大陸廠於第 1 季底開出 180 台的新織布機產能，也將帶動今年業績的重要動能。

雖然蘋果 iPhone X 新機銷售狀況受市場質疑、中國大陸手機庫存居高不下，使手機板需求上揚走勢暫時受阻，但由於除 iPhone X 外，有可能非蘋陣營也將開始採用類載板產品，也將使華通 (2313-TW)、燿華 (2367-TW) 等具類載板生產能力的廠商，受到法人看好其成長性；而燿華另在本身如汽車雷達、ADAS 等高速、高頻汽車板也取得高市占率，預期也將是狗年另一個重要等成長動能。