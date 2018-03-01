工作天數減少 毅嘉2月營收月減38% 3月出貨可望迅速升溫

毅嘉 (2402-TW) 今日自結 2 月合併營收達 3.76 億元，月減 38%，年減 25%，毅嘉指出，2 月合併營收雖受農曆年假導致工作天數減少，但累計今年前 2 月合併營收 9.79 億元，年增 8%；依據目前客戶訂單需求暢旺情形，預計 3 月出貨將會迅速升溫，第 1 季度整體出貨可望較去年持續攀升。

毅嘉指出，2 月營收中，軟板產品 2.93 億元，機構整合元件產品營收 0.85 億元，合併營收較 1 月減少主要是受工作天數減少的影響。

毅嘉去年第 4 季合併營收 19.33 億元，合併毛利率 1%，合併營業損失約 1 億元，合併稅後純益 0.04 億元，單季營運轉虧為盈；累計去年合併營收 71.8 億元，合併毛利率約 2%，合併稅後損失 2.98 億元。

毅嘉表示，去年第 4 季出貨仍以毛利較低的消費型產品為主，車用等利基產品出貨雖已持續提升但仍不足填補，整體產品組合尚不理想；另外受到工資上漲、採購成本上揚、匯率波動等不利因素，影響整體獲利表現。

展望今年，毅嘉強調，將持續提升高附加價值產品的占比，同時積極開拓細線路產品的應用，預期在新產品及新客戶導入後，將補強整體產品組合及獲利能力。

毅嘉說，細線路製程應用在高解析度、窄邊框面板產品的布局，預計在今年度逐步發酵,，挹注營運及獲利持續成長，今年內部透過組織調整、自動化設備導入、優化製程與流程等行動，提升生產效率，預期全年營收與獲利將可突破瓶頸並穩健成長。