〈綠色債券正夯〉發行來源三管齊下 今年掛牌目標拚成長翻倍

符合低碳及環保標準而發行的綠色債券，被視為新世代借貸金融產品，櫃買中心去 (2017) 年 5 月啟動綠色債券，至今掛牌 12 檔，規模近 250 億元。在綠債發行來源三管齊下的衝刺之下，櫃買中心今年也訂下綠債掛牌年成長 1 倍的目標。

綠色債券屬固定收益債券的一種，其資金用途與「環境議題」有關，購買方式與一般債券相同，發行時會建立起資金媒合平台，籌募來自於公共部門或私人部門資金，是專門支持綠能、環保、節約能源計畫、社會公益等活動的債券。

其實我國早在櫃買中心統籌推動綠色債券前，日月光 (2311-TW) 就已於 2014 年 7 月中旬發行的 3 億美元的 3 年期海外公司債，也是亞洲第一家發行綠色債券的製造業公司，其募得資金用來投注在集團推行的各項環保、節約能源計劃所需，包括興建綠建築工廠、設置污水處理及水資源回收、製程能源減省等項目。

隨著全球綠色債券愈來愈夯，去年櫃買中心發展出綠色債券櫃台買賣制度，透過綠債協助綠能產業發展以及促進永續環境等，櫃買中心更把去年定位成綠色債券發展元年。

綠色債券有三大發行來源，一是國內銀行，募得資金多用在綠色授信，提供中小企業投資綠能如太陽能、風力發電等相關設備；第二是外國發行人；第三是國內企業。

目前綠債至今掛牌 12 檔，國內銀行為最大宗發行來源，去年 5 月第一波就由中國信託、玉山、凱基及永豐等 4 家銀行率先在國內發行綠色債券。

當時首批發行的 4 檔綠色債券，資金用途主要用於再生能源科技發展的放款，發行總額合計約新台幣 51.7 億元。其中，中國信託及凱基銀行均發行新台幣 10 億元的總額，都是 3 年期還本，票面利率分別為 0.83% 及 0.9%。

玉山銀行及永豐銀行則發行美元計價零息價券，年期皆為 30 年期且附贖回權，玉山銀行發行金額為 6000 萬美元，永豐銀行發行金額則為 4500 萬美元，隱含內部報酬率（IRR）分別為 4.10% 及 4.50%。

除了首波的 4 家銀行，台企銀、北富銀也都已加入綠色債券發行行列。

而東方匯理銀行發行的綠色債券，是我國第一檔由外國發行人的綠債，也同步在倫敦交易所掛牌，讓台灣綠色債券制度與國際接軌。且東方匯理銀行不只發行一檔，繼去年 7 月首次在國內發行綠色債券後，東方匯理銀行去年 10 月再度發行綠色債券。

國內企業發行綠色債券部分，台灣中油是國內首家取得綠色債券資格認可的生產事業，發行總金額為新台幣 28 億元、票面利率為年息 1.16%、發行期間 10 年。

提到國內企業發綠債，就不能不提台電，去年 12 月首次發行綠色債券，一口氣就募新台幣 83 億元，是櫃買中心推動綠色債券以來，最大發行金額；台電發行的綠債包含 7 年期公司債 56 億元，利率為 1.04%；10 年期公司債 27 億元，利率為 1.15%。

去年是我國綠色債券發展元年，金管會希望企業透過發行或投資綠色債券，不但藉此擴大投資面向，同時讓綠能科技與綠色經濟成為驅動我國經濟發展的新引擎，櫃買中心因此今年更訂下綠債掛牌年成長 1 倍的目標，以精進我國綠色經濟發展。