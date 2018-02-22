精成科併購日PCB廠ELNA 直接打入日汽車板供應鏈

華新 (1605-TW) 集團旗下精成科技 (6191-TW) 今 (22) 日宣布，決議以 35 億日元(約新台幣 9.35 億元) 投資日本的汽車板 PCB 廠 ELNA Printed Circuits Co., Ltd 的 70% 股權，並取得經營主導權，精成董事長焦佑衡將於近日赴日本簽約，精成科此舉是透過藉日本新投資案，進一步直接向日本汽車板市場叩關。

精成科藉此投資案可取得 ELNA 主導權，也就是說，精成科 4 月起將開始納入日本 ELNA PCB 廠的營收，有助精成科透過 ELNA 將印刷電路板產品直接打入日系汽車廠。此投資案將在雙方完成簽約於 4 月 2 日完成交割。

日本 ELNA 印刷電路板廠為自 ELNA Co. Ltd. 分割獨立出來的子公司，目前在日本及馬來西亞都有設廠，主要產品應用在汽車電子使用，符合精成科尋求在中國大陸地區以外設立生產據點且能直接打入日本汽車板市場的需求。

根據精成科與日方交易合約內容，精成科預計將以每股 125 萬日元價格，認購 2800 股，總認購金額為 35 億日圓。本投資案完成後精成科技將取得 ELNA Printed Circuits Co., Ltd. 完全稀釋後股本 70% 股權，及經營主導權。

精成科指出，投資日本 ELNA 印刷電路板公司主要目的，是借重日方在日本車系市場銷售的優勢，共同深耕拓展車用 PCB 市場，使公司得以在原本的歐美市場之外，再進入日本市場，版圖更加完整。

日方也能經由精成科在中國深耕多年的經驗，向中國市場發展，華新集團的華科事業群聯盟成員也希望藉由此機會，拓展日本和東南亞市場的車用客戶。

ELNA 印刷電路板公司是 ELNA Co. Ltd. 去年 10 月 2 日將印刷電路板製造業務分割出來而新成立的公司。精成科則是依其分割獨立之後的每股淨值參與增資，以新台幣 9.35 億元取得 ELNA 印刷電路板公司 70% 的股權及經營主導權。

ELNA 印刷電路板公司目前在日本及馬來西亞兩地都有設廠，設置產能為每月 105 萬平方呎，目前生產良率維持 70%，但產能利用率僅有 50%。目前精成科生產線集中中國基地區的黃江、深圳、昆山及重慶，月產能 320 萬平方呎，併購 ELNA 印刷電路板公司，不僅有助打入日本的車用板市場，也有助補足精成科分散在中國大陸以外地區設立生產線的需求。

精成科目前也與日本的 PCB 廠 CMK 有投資合作的關係，CMK 目前並持有精成科技 14% 的股權。