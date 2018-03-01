陽光能源(00757-HK)附屬新增投資年産1吉瓦組件項目

陽光能源(00757-HK)公布，公司全資附屬公司錦州創惠新能源有限公司(前稱錦州奧克陽光新能源有限公司)將于其原有廠房上新增投資組件産能，規模為年産1吉瓦，項目投資額為約人民币1.6億元，預計于2018年第二季度末正式量産。

除了本次組件擴産公告，集團亦正在擴充的上遊單晶矽棒和單晶矽片産能，故自2018年下半年起，集團單晶矽棒與單晶矽片産能將達1.8吉瓦，電池産能維持400兆瓦，組件産能則達2.2吉瓦。因此，除了可將上遊自制的單晶矽棒和單晶矽片作為集團内部生産電池的原料使用外，亦可銷售單晶矽片給外部專業電池大廠，集團再自該電池大廠采購電池以生産下遊的組件。

公告稱，集團所秉持的上下遊垂直整合策略是：上遊單晶矽棒╱矽片和下遊組件是集團自行生産制造，而中遊的電池環節則包含了内部自制與外部采購，透過此策略，集團通過内部自制電池可以随時了解電池制造最新的市場脈動，而藉由對外銷售單晶矽片，再自外部采購電池的策略，則可以與專注于生産電池的大廠形成戰略夥伴關系，進而确保了集團上遊單晶矽片的銷售管道與下遊組件生産所需要的電池可有穩定供給。

未來，公司仍將繼續在上遊單晶矽棒╱矽片和下遊組件的自産予以重點投資，同時保留現有規模或小幅增加電池制造能力。因此，透過直接滿足下遊終端組件客戶的需求後，即可藉以拉動上遊自産矽片的制造，加之透過部分電池片自産和部分外購的策略用以生産自制組件，則可增強抵禦市場波動的風險。

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