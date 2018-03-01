【日盛投顧】低檔有撐 跌幅收斂

◆盤勢分析

1. 台股周四開盤因前二天美股道瓊等指數大跌，因此開低開出，所幸盤中陸港股市走穩或上漲激勵影響下，終場跌幅收斂，終場指數下跌 29.68 點，跌幅 0.27%，收在 10785.79 點，成交金額為 1288.03 億元，相較前一天交易日 2/27 的 1388 億元來得低，且低於 20 日均量 14146 億，量能不足，高檔進行換手整理動作。

2. 台股早盤開低，以 10779 點開出，盤中曾大跌至 10709 點，企圖來測試季線與半年線等均線支撐，由於 2/23 長紅 K 線低點 10688 點附近有支撐，因此短撐可暫視為此附近，但因下彎月線壓力仍不輕，短線壓力暫看 10850~10900 點間，由於 9 日 KD 在低檔向上交叉來到 74.06 與 61.78，尚未來到超買區，在 2 月營收即將陸續公布初期，仍將有利於多方上攻，極短線指數約落在 10700~10900 點，因波段出現拉回整理中各有向上與向下跳空缺口，因此仍持續可高出低接來回操作，但不追高搶進個股。

3. 法人籌碼：三大法人合計 - 44.06 億元；外資 - 28.80 億元、投信 - 2.32 億元、自營商 - 12.94 億元。

被動元件、蘋概、PCB 相關、鋼鐵、食品與機械等族群逆勢見攻勢

1. 電子類股:

(1) 被動元件族群:

因業績持續看佳，相關公司營收創高或成長中，包括 2327 國巨、5328 華容、3114 好德、6449 鈺邦與 3236 千如等股出現買盤，由於被動元件波段漲幅不小，因此得觀察日後買盤可否持續再延伸。

(2) 蘋概股:

儘管目前營收業績表現不佳，但主要是因處在淡季所致，由於不少公司股價本益比已相當合理，加上市場已預期大立光現金股利將可望創紀錄，因此低檔可見法人買盤進駐，包括 3008 大立光、3231 緯創、6269 台郡與 5264 鎧勝 - KY 等股出現上漲，因本益比不高，近期可持續留意法人買買動作。

(3)PCB 相關族群:

由於 3044 健鼎公布去年獲利每股賺 8.31 元創新高，也帶動此族群買盤，包括 6141 柏承、3354 律勝、6274 台燿、6213 聯茂與 8358 金居等股，近月走勢相對大盤強勢，短線金屬報價走揚中，可持續留意追蹤。

2. 非電子類股

(1) 鋼鐵族群:

部分業者近期在美國工作天數回升及景氣持續走旺加持下，且加上金屬報價走揚及 1 月營收表現佳，包括 2027 大成鋼、8415 大國鋼、2030 彰源與 2014 中鴻等股走揚，由於部分公司尚有高股息殖利率支撐，因此可再作留意觀察。

(2) 食品族群:

近期黃小玉等商品報價走揚，加上日前 2912 統一超又有高配息利多，使得族群買盤增溫，包括 1216 統一、1215 卜蜂與 1210 大成等股走強中，因目前新台幣偏升值中，因此可再作中期追蹤。

(3) 機械族群:

因營運持續暢旺，多數業者 1 月營收持續走揚，在 2 月營收公布之際，買盤再度進駐，包括 2231 為升、2067 嘉鋼、1589 永冠 - KY 與 1597 直得等股見攻勢，由於類股族群買盤不弱，但個股買盤強弱卻不同，建議仍以有基本面個股為選股依據。