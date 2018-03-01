中興通訊與Ooredoo集團合作共推中東北非5G商用

中國深圳 2018 年 3 月 1 日電 / 美通社 / -- 為流動互聯網提供電訊、企業和消費者技術解決方案的主要國際供應商中興通訊股份有限公司 (0763.HK / 000063.SZ) 今天與領先營辦商 Ooredoo 集團簽署策略合作協議。這將為 Ooredoo 集團 1.64 億客戶提供更加精彩的數碼化生活體驗。在巴塞隆拿舉行的 2018 年世界移動通信大會 (Mobile World Congress 2018) 期間，雙方簽署了諒解備忘錄。



根據協議，雙方將在現有合作的基礎上，聯合開展一系列 5G 技術驗證試驗和評估，進一步增強 Ooredoo 的領導地位，並加快中東及北非區域的 5G 商用進程。



作為業界領先的 5G 端到端解決方案提供商，中興通訊將為 Ooredoo 集團提供全面技術支持，包括端到端網絡、應用和終端。雙方將完成對 5G 技術架構、商業模式和用戶體驗的聯合驗證，為 Ooredoo 集團在中東及北非地區率先開展 5G 部署打下良好基礎。



Ooredoo 集團行政總裁 Sheikh Saud Bin Nasser Al-Thani 表示：「中興通訊一直是 Ooredoo 集團長期策略合作夥伴，我們希望透過此次策略合作進一步強化現有合作，共同探索未來網絡建設與技術演進，共推中東及北非區域的 5G 生態建設。這將幫助我們實現為人們提供更加豐富的數碼化生活，讓他們更好地享受互聯網的願景。」



中興通訊總裁趙先明表示：「作為全球領先的 ICT 解決方案提供商，中興通訊將 5G 作為核心策略，致力於成為全球 5G 先鋒。我們相信此次在 5G 領域的合作將助力 Ooredoo 發揮其作為領先營辦商的優勢，構建世界級網絡。」



中興通訊一直將 5G 發展作為核心策略，致力於引領 5G 創新。中興通訊已與全球多家知名高端營辦商達成 5G 合作，包括 Telefonica、T-Mobile、意大利 Wind Tre、比利時 Telenet、VEON、馬來西亞電信、韓國 KT、中國移動、中國聯通和中國電信等。



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