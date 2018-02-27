中國新電信二零一七年IDC業務投資佈局回顧及總結

將繼續把握市場機遇 強化集團的行業地位



香港, 2018 年 2 月 27 日 - (亞太商訊) - 以互聯網及大數據業務為重點的中國新電信集團有限公司（「中國新電信」或「集團」；股份編號：8167）自二零一四年重新佈局集團業務後，全速推進互聯網數據中心（「IDC」或「數據中心」）業務的發展。去年，集團積極與多方訂立合作協議，矢志進一步強化集團的行業地位。



於二零一七年，集團透過附屬子公司管理約 80 家位於中國及海外的數據中心，營運共約 7,600 個機櫃；其中，位於廣州、上海、京津冀地區，以及深圳的機櫃數目分別約為 5,000、1,200、800 及 600 個。



有見中國各個地區對數據中心的需求及服務品質日益上升，集團正密羅緊鼓加快數據中心業務的發展以滿足需求及搶佔更高市場份額。集團預計二零一八年下半年在廣州地區增加約 1,100 個機櫃、深圳地區增加約 1,000 個機櫃、河北地區增加約 500 個機櫃、上海地區增加約 500 個機櫃，以及鶴山市增加約 5,000 個機櫃。預計二零一八年底將為集團增加約 8,100 個機櫃，合共擁有近 16,000 個機櫃。集團期望藉著以上舉措可鞏固其行業地位，進一步擴闊客戶群。



中央政府近日提出數據發展日新月異，並鼓勵推動實施國家大數據戰略，加快完善數字基礎設施，推進數據資源整合和開放共享。集團深信其發展步伐跟國家對發展大數據行業的宏觀戰略方向一致。展望未來，集團將繼續發掘互聯網數據中心、雲計算及相關業務的潛在投資及合作機會。憑藉管理層的經驗及團隊的優質服務優勢，集團有信心能把握行業機遇，在全國龐大的需求下積極推進 IDC 業務的發展，旨在締造更大的股東價值。



關於中國新電信集團有限公司 （股份編號：8167）

中國新電信集團有限公司及其附屬公司（統稱「集團」 ）投資運營互聯網數據中心、提供大數據和雲計算服務, 並於二零一六年十二月晉身 MSCI 香港小型指數的成份股。全資附屬的廣東蔚海移動發展有限公司協同中國大型電信運營商，打造華南地區大型雲計算中心。此外，集團旗下阿凡達財富以及蜜蜂金服均從事互聯網金融平台業務。而集團與神舟航天軟件有限公司及佛山市禪城區人民政府成立的神舟航天智能製造技術 (廣東) 研究院在二零一五年十月二十三日獲廣東省民政廳批准註冊，成為中國民辦非企業單位。於二零一五年底開始，集團通過廣東蔚海重點投資數據中心項目（包括位於江門鶴山的蔚海智谷）。



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