中國官方罕見公布核航母計劃 或將于2020年左右開建

中船重工集團公司官網日前發布的一篇文章在互聯網上引發強烈關注，因為文中不僅罕見公開提及中國正在進行核動力航空母艦相關技術攻關，還提到了新型核潛艇、安靜型潛艇等衆多吸引眼球的名稱。專家表示，中國發展核動力航母是大國發展航母的自然延續，而按照中國研制大型武器裝備的慣例，對外公開相關消息時，相關關鍵技術應該已經基本掌握。

罕見公開核航母計劃

2月27日，在中船重工官網發布的的文章稱，“以構建中國特色海上現代作戰體系為牽引，加快實現核動力航母、新型核潛艇、安靜型潛艇、水下無人智能對抗體系、水下立體攻防體系和海戰場綜合電子信息系統等攻關突破，增強基于網絡信息體系的聯合作戰能力、全域作戰能力，為海軍2025年實現走向深藍遠海的戰略轉型提供高質量武器裝備。”有分析認為，中船重工的這份戰略綱要首次公開發布要發展核動力航母。比照當年首艘國産航母公開發布的時間節點來分析，核動力航母的研制工作目前不僅僅是啓動，應該是已取得初步進展。這種分析得到中國航母專家李傑的認可，他對《環球時報》記者表示，“可以這樣認為，核動力在大型艦船上的應用取得了明顯突破性進展。”

另一位不願透露姓名的軍事專家對《環球時報》記者表示，從中船重工的文章來看，核動力航母的研制正處于攻關階段。“為海軍2025年實現走向深藍遠海的戰略轉型提供高質量武器裝備”的表述很可能意味着核動力航母將在2025年前後裝備部隊，那麽中國核動力航母或許不遲于2020年開建。

其實，關于中國研制核動力航母的話題此前在坊間曾廣泛傳播和讨論。官方也曾含蓄表達過中方具備這一能力。2017年11月中船重工黨組書記、董事長、航母工程總指揮胡問鳴在深入我國首艘國産航母工程現場指揮部黨委做黨的十九大精神宣講報告時表示，現在我們已經能夠“自主地設計和建造任何型号的國産航母”。李傑表示，從這句話中可以得出中國不僅能建造柴油機、燃氣機為動力的航母，也包括核動力航母，同時也已經掌握建造滑躍起飛、彈射起飛技術的基本核心技術。

哪些關鍵技術需要突破

那麽，中國研制核動力航母，需要突破哪些關鍵技術呢?上述不願透露姓名的軍事專家表示，雖然和常規動力航母相比，核動力航母聽上去隻是動力系統發生變化，但考慮到中國在航母發展上的進步和創新，新型核動力航母的變化絕不是簡單換一下動力系統的問題。

當然，核動力裝置肯定仍然是核心技術。中國雖然有發展潛艇核動力裝置的經驗，但不能拿來就用，畢竟前者的功率偏小，法國“戴高樂”号航母的教訓就擺在那裡。研制大功率、高可靠性的反應堆將是核動力航母的首要問題。除此之外，艦載機彈射系統也是關鍵之一。目前判斷，核動力航母基本上會采用彈射起飛方式，而且更傾向于電磁彈射，這又會對電力系統提出很高要求，新航母或因此使用綜合電力推進系統。另外，新航母排水量很可能增加，這對船體線性、結構設計也有很高要求。此外，相信新一代艦載機也處于規劃中。

李傑認為，從中國建造航母的節奏來看，每一步都有跨越式提升。雖然第二艘航母似乎變化不大，但它在消化、吸收航母技術上打下堅實基礎，這是一種蓄勢待發。下一艘航母有可能跨越提升，直接從滑躍起飛跨越到電磁彈射，動力方面也可能會有重大突破。李傑認為，這意味着航母在幾大關鍵技術方面完成了跨越，在這之後，中國航母發展將進入新階段：中國將成為真正意義上擁有大中型航母的國家，并且掌握符合世界最新标準、甚至和美國并駕齊驅的技術。

先進技術矩陣保駕護航

除了核動力航母以外，中船重工提到的一系列關鍵技術也引發猜想。其中包括“新型核潛艇、安靜型潛艇、水下無人智能對抗體系、水下立體攻防體系和海戰場綜合電子信息系統”。

一位匿名軍事專家對《環球時報》記者表示，新型核潛艇的表述說明中國的093攻擊型核潛艇、094戰略核潛艇後繼有“艇”了，可以想象它們將在靜音性、續航力和艦載武器上有新的突破。從目前美俄的核潛艇發展來看，中國新型核潛艇可能將比093和094更大。而安靜型潛艇很可能是下一代柴電常規潛艇。目前，中國的039系列柴電潛艇已開始使用AIP動力系統，相信新一代常規潛艇在靜音性能上或將與世界最高水平并駕齊驅。另外，水下無人智能對抗系統可能會將目前方興未艾的無人潛航器與人工智能技術相結合，極大提高反潛作戰能力，并可能與新型潛艇協同作戰。這項技術與水下立體攻防體系將一同為航母、核潛艇保駕護航，補齊中國海軍長期以來反潛作戰的短板。海戰場綜合電子信息系統則可能會將現有海上、水下和空中平台、傳感器融合為一個完整的網絡體系，具備類似美軍網絡中心協同瞄準系統的能力，充分發揮戰鬥力倍增器的作用。

來源：環球網

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