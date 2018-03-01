美律Q1營收淡 外資降評 目標價最低降至140元

美律 (2439-TW) 第 1 季淡季效應明顯，營收及毛利率，法說會後多家外資調降評等及目標價，美系外資降評至減碼，目標價下修至 140 元最低；日系外資也由中立降至減碼，目標價降至 148 元；不過，也有美系外資重申加碼，僅小降目標價，由 330 元降至 300 元；歐系外資重申中立評等，目標價調降至 175 元。

美律去年第 4 季稅後純益 21.47 億元，季增 2.49 倍，創單季獲利新高，每股純益 11.16 元；去年累計營收 266.78 億元，稅後純益 36.22 億元，年增 8 成，營收及獲利雙雙創歷史新高，每股純益 18.94 元；董事會通過每股擬配發 16.442 元現金股利。

展望第 1 季，財務長黃朝豐在日前法說會中指出，進入消費電子淡季，聖誕節後終端需求下滑，尤其 2 月營收將是全年低點，首季營收將較去年第 4 季大幅下滑，約與去年同期持平或微幅下滑，毛利率也將下滑；市場以去年首季營收 45.15 億元估算，美律首季營收季減幅度恐超過 5 成。

法說會後多家外資最新報告調降美律目標價，美系外資認為，美律今年營運將保持低迷，娛樂產品線主要受到兩家主要美系客戶沒有新款產品的影響，揚聲器下半年與立訊合資企業的投資收益仍太少，淨利潤貢獻僅約占 15%，給予減碼評等，目標價由 180 元調降到 140 元。

日系外資指出，今年首季揚聲器及娛樂性產品營收恐將季減 50-60%，受上半年季節性及終端需求疲軟，下半年又沒有新旗艦機型，美律預估娛樂產品今年成長 10% 的目標達成機會不大，調降評等至減碼，目標價由 205 元調降至 148 元，且下修今明年獲利預估，降幅分別為 26% 及 31%。

歐系外資指出，美律投資歐仕達聽力科技 (廈門)，取得 82.5% 股權，且不超過 4580 萬美元投資 Sonavox 集團，取得 100% 股權，布局助聽器及智慧音箱市場，維持美律中立評等，但目標價由 190 降到 175 元；由於首季的業績表現較原預估疲軟，決定調降今年及明年營收預估，降幅分別為 12% 及 16%，調降今明年每股純益預估，降幅都是為 8%。

不過，另一美系外資則是重申加碼評等，但目標價由 330 元調降至 300 元，主要是認為第 1 季營運疲軟，娛樂產品較去年出現大幅度下滑，且無線耳機的成長速度慢得較多，但因美律持續擴張業務，預計效應可自下半年浮現，所以給予加碼評等。

美律農曆年後股價反彈急漲，漲幅逾 27%，今 (1) 日股價走跌，一度失守月線，一度下探至 175.5 元，盤中跌幅 6.51%。