共信-KY肝癌新藥 將與台大醫院合作進行二期臨床

新藥廠共信 - KY(6617-TW) 表示，旗下原發性肝癌新藥 PTS100 於本月正式與台大醫院合作進行啟動二期臨床，主要鎖定動脈栓塞治療失敗、且未達標靶藥治療標準的肝癌患者，預計收案約 30 人，最快可望在 2019 年底完成，之後再向 TFDA 提出臨床三期試驗申請。

共信 - KY 指出，根據 PTS100 先前在中國 CFDA 批准進行的 Ⅱb 期臨床試驗，75 名接受 PTS100 注射治療的晚期肝癌患者，經過四週追蹤觀察後，共有高達 60% 受試者其腫瘤壞死面積超過 50% 以上；在治療效果判定上，更有高達 72% 的受試者腫瘤未繼續惡化，這樣的成績是 PTS100 能成功獲得 TFDA 核准與台大醫院支持、並順利在台灣進行第二期人體臨床實驗的關鍵因素。

共信 - KY 強調，因為肝癌早期沒有症狀，從症狀出現到確診時通常已進入中晚期，對於多顆腫瘤 (>3 顆) 或是大型腫瘤 (>5 公分) 的肝癌患者，一般標準治療方式為動脈栓塞，但普遍效果不彰、失敗機率偏高。

共信 - KY 表示，與台大醫院合作進行的二期臨床是透過影像導引，將 PTS100 經皮穿刺注入肝腫瘤內，直接消滅癌細胞，屬於微創靶向化學消融治療，可望針對目前動脈栓塞治療失敗、且未達標靶藥治療標準的肝癌患者，填補其於疾病惡化前的黃金治療期需要。

共信 - KY 指出，也規劃將 PTS100 與其他局部治療方法併用，例如針對 3 公分以下的小型肝腫瘤，觀察 PTS100 與射頻燒灼術 (RFA) 是否為有效合併治療方式，以期為肝癌患者帶來全新治療契機。