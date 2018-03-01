〈富邦媒年度展望〉百貨業者注意 拿下電商龍頭後預告搶食實體業績

富邦媒 (8454-TW) 去年獲利創新高，並擠下網家 (8044-TW) 集團成為台灣電子商務龍頭，富邦媒總經理林啟峰今 (1) 日表示，對台灣的電子商務看法並不保守，還有很大的發展空間，反而示警百貨公司恐怕在 1-2 年內會明顯感受到被網購侵蝕業績的壓力，而網購之所以能取代實體，最重要優勢在「配送」。

林啟峰表示，台灣整體零售成長僅個位數，然而，富邦媒甚至是主要網購競爭對手業績都在明顯成長，顯示實體消費版圖已移到網路上，「可以預見的將來 ，大品牌商陸續進駐網購平台後，百貨公司就會感受到壓力」。

林啟峰進一步說明，momo 目前一年光是 SK-Ⅱ 銷售業績可達 3 億元，在與一些品牌商直接洽談深化合作後，「接下來百貨公司 1-2 樓最賣錢的商品多半會移到線上，使百貨公司成為下一波感受最深的線下實體業者」，而造成這樣現象的主要原因是，這些品牌商已意識到，品牌在線上的滲透率還是很低，而不往線上走，商品市占就很容易輸給競爭者，而消費者也越來越習慣網購提供的配送到家服務。

在大品牌商積極往線上走的趨勢下，林啟峰說，momo 開放更多資源來吸引品牌商擴大合作，並已增加前段業務人力約 30%，觀察到目前既有大品牌業績成長幅度達 60%，預計總商品件數可由目前的 200 萬件拉升至 300 萬件，其中入庫商品可達 60 萬件。

富邦媒自去年 10 月開始網路業績已超越 pchome，且領先幅度越來越明顯，去年成功拿下虛擬通路龍頭，林啟峰相當樂觀看待今年將持續維持領先的狀況。

其中，除了網路購物是主要成長動能，電視購物在減少 momo3 台且 1、2 台的頻道費用調降、並新增中華電信 MOD 頻道後，電視購物成本大幅降低，成為與網路購物相輔相成的成長動能之一；而型錄購物預計發行量由 80 萬份降至 50 萬份，藉此更精準鎖定客群。

另外，林啟峰解釋，以 B2B2C 為經營模式的摩天商城，定位為補足商品品類不足的網站，「比起購物網商品數大很多，並符合有些廠商希望自己操作行銷的方式 」。