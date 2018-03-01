分析師：三星推出S9 也救不了股價

韓國科技巨頭三星電子 (5930-KR) 的新機皇 Galaxy S9 於世界行動通訊大會正式亮相，在攝影鏡頭與音響等功能皆有更新，但基金管理者認為 S9 並非解決三星自 11 月份以來股價暴跌 18% 的對策，三星市值已蒸發超過 600 億美元。

三星電子股價日線走勢圖

Sat Duhra 在駿利亨德森投資管理約 3710 億美元，在擔憂晶片價格將不再過熱，以及全球智慧型手機需求減緩的情況下，他管理的基金減持三星與其韓國同業的股份，大摩與駿利亨德森投資看法相似，在去年 11 月份將三星評級下調為「中立」。

三星新款旗艦機 Galaxy S9，支援虛擬實境的 Emoji 表情符號，攝影鏡頭以及立體音響部分皆有升級，但 Duhra 認為這支手機表現的卻不盡人意，他表示：「這款手機比起上一代旗艦機，並沒有大幅度的提升。」同時，他認為三星的晶片業務收入將放緩，在他管理的駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金中，三星占比從 5.4% 下滑至 4.9%。

三星電子股價從去年 11 月高點後，已蒸發 600 億美元

大摩將三星評級下調至「中立」時指出，他們認為三星的晶片銷售成長將放緩，該事業體約佔三星營業利潤的 2/3，並且在 2 月 25 日的報告中表示，三星的其他關鍵業務正在出現短期風險，例如智慧型手機的市場日漸成熟，而這塊事業體占三星利潤 1/5 左右。

根據研究公司 Gartner 的數據，智慧型手機的全球出貨量在 2017 年同比增長 2.7％，至 15.4 億支，為 2011 年以來，增長速度最慢的一年。

全球智慧型手機出貨量

海納國際集團 (Susquehanna International Group) 在 1 月份時將三星評級下調至「中立」，分析師 Mehdi Hosseini 在報告中表示，在競爭加劇情況下，他們認為三星的「手機部門沒有明確的戰略」，同時內存晶片基本面繼續惡化。

但建議買進三星的機構還是遠大於持保守意見的機構，根據彭博社的數據，共有 37 位分析師建議買入與 4 位建議持有，海通國際證券仍然是唯一建議賣出三星的券商。