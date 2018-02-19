〈狗年產業景氣展望〉去年來台旅客創高住房率卻下滑 觀光業今年能否撥雲見日

台灣在 2015 年達到千萬旅遊國里程碑後，雖連續 3 年維持千萬人次，但 2017 年來台旅客年增率不到 1% 創 2004 年以來新低，隨著新飯店正陸續開出，各大業者如何提升國旅並搶下來台旅客，政府又如何提振整體觀光景氣，都是觀光業者聚焦的重點所在。

據觀光局統計，由於陸客來台衰退，去年來台旅客 1073.9 萬人次，年增幅不到 1%，而觀光總營業收入為 589.3 億元，年增幅僅 0.02%，且維持成長的動能來自餐飲，餐飲收入 264.15 億元，年增 0.22%，反觀客房收入 256.05 億元，年衰退 0.37%，也因此，可觀察到觀光旅客平均住用率 64.84%，年減 1.55 個百分點。

除住房需求走弱，據世邦魏理仕統計，目前全台觀光旅館房間數共 29353 房，2018 年至 2022 年新供給總計 7560 房，換算每年增加 1500 房，且未來 3 年至少有 8 家新的國際品牌飯店在台成立，也就是說，供給將持續增加，但需求面仍得加強努力。

觀光局已設定，今年目標是外國旅客 1000 萬人、國民旅遊增加 1000 萬人次，一共「兩個千萬」。

為刺激國內外旅客成長，觀光局除了已提供泰國、汶萊、菲律賓等國家免簽措施，還調降機場降落費、鼓勵航空公司增飛航點等，推升去年新南向 18 國來台旅客人數逾 228 萬人，年增幅 27%。

業者認為，今年觀察重點將是在觀光局積極推銷台灣旅遊之下，來客能否持續創高，以及國旅的回穩狀況。

目前飯店族群多在既有據點中求新求變以維持房價，並以館內餐飲和宴會需求為成長主力。

其中，飯店業者雲品 (2748-TW) 旗下除了有雲品溫泉酒店，由於擁有不少餐飲據點包括頤品大飯店新莊晶冠館、新店北新館、桃園民生館與品花苑自助餐，在整體飯店住房成長力道疲弱之下，餐飲業績成長力道反而相對穩定。

而晶華 (2707-TW) 由於旗下擁有晶華、晶英和捷絲旅等多品牌分客層定位有成，加上新據點開出，去年營收持續創高達 70 億元，今年也力拚穩定中維持穩健成長。

旅行社業者在新台幣相對走強、國人出國意願高漲的態勢下也值得注意，其中，雄獅 (2731-TW) 團體出境遊成長、擴大旅行社加盟，營運規模正擴大中。