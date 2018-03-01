台灣主要報紙重要財經新聞 2018年3月1日

大陸國台辦昨（28）日宣布 31 項惠台措施，其中 12 項涉及加快給予台資企業與大陸企業同等待遇，19 項涉及逐步為台灣同胞提供與大陸同胞的同等待遇，堪稱農曆春節過後、中共全國人大、政協「兩會」開幕前，對台政策的開春第一砲。

美國聯準會（Fed）新主席鮑威爾 27 日在眾議院的證詞，為今年升息 4 碼開啟一扇門；他強調，經濟成長與通膨力道增強，可能使 Fed 重新思考今年將升息 3 碼的原定計畫。市場預期今年將升息 4 碼的機率，也上升到「五五波」。

光寶科技昨（28）日舉行臨時董事會，通過暫定以 3.6 億美元（約合新台幣 106 億元）讓售旗下相機模組事業予港資企業立景創新（LUXVISIONS INNOVATION LIMITED），並取得其 10％股權。



聯合報

陸公布 31 條惠台措施

萬物皆漲 通膨不遠了？

市場預期 Fed 升息 3 次變 4 次

經濟日報

陸送大禮 祭 31 項惠台措施

大陸惠台 金融合作跨大步

鮑威爾鷹式發言 貨幣政策適合更緊縮

蘋果日報

修《銀行法》帝王條款 撤照呼聲起

台積今年大徵 3000 人 全球員工突破 5 萬名

愛奇藝在美申請 IPO 目標籌資 438 億

中國時報

等同國民待遇 大陸公布 31 惠台措施

打通參與一帶一路任督二脈

郭正亮：跳過服貿障礙 展現自信

工商時報

破天荒 大陸惠台 祭 31 條措施

跳過 ECFA 大陸釋金融利多

光寶科相機模組事業 百億賣港商

自由時報

中國糖衣砲彈攻台

公司法修法 臨股會鬆綁 3 隱憂

藏身 FINI 中資、假外資難辨

