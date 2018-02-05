〈逆勢走紅焦點股〉華通Q1稼動率將達8成 股價走揚 帶動健鼎抗跌

華通 (2313-TW) 去年第 4 季受惠對蘋果 iPhone X 類載板供貨高峰，去年第 4 季營收 169.46 億元，也再寫單季營收新高。雖然，隨著進入第 1 季淡季，但預估首季產能利用率仍將達 8 成水準，今 (5) 日股價終場上揚 3.77%，收在 37.2 元。

同時，法人預估健鼎 (3044-TW) 在今年第 1 季營收將以 110 億元創歷年同期新高，加以去年每股純益將達到 8 元以上的高檔獲利水準，今天全場股價表現呈現抗跌，並以平盤價 92.5 元作收。

華通在第 1 季依包括蘋果等客戶端原有訂單調配接單量及產能，首季以「不加班」、員工正常休假為重要營運原則，預計在首季的產能利用率維持 8 成。

華通去年第 4 季營收較第 3 季 149.39 億元成長 13.43%，年增 19.21%，也優於法人預期。累計 2017 年營收為 539.64 億元，年增 18.56%。第 1 季對於蘋果訂單的則依原有的訂單量出貨。

華通去年第 3 季營收 149.39 億元，毛利率 17.03%，毛利率季增 4.14 個百分點，年增 4.44 個百分點；稅後純益 13.96 億元，季增 161.88%、年增 195.37%，單季每股稅後純益並達到 1.17 元。華通去年前 3 季營收 370.19 億元，毛利率 14.63%，稅後純益 23.27 億元，每股稅後純益 1.95 元，毛利率年增 2.55 個百分點。法人估計全年每股純益達 3.1 元。