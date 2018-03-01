購屋貸款申請回溫，美國上週MBA貸款申請指數上揚2.7%

【財訊快報／劉敏夫】彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，上週衡量美國抵押貸款申請的指標止跌回升，終結過去兩週連續下滑跌勢，因購屋貸款申請回溫。美國抵押貸款銀行協會 (MBA, Mortgage Bankers Association) 公布的數據顯示，衡量截至 2 月 23 日止當週的再融資與購屋抵押貸款需求的 MBA 貸款申請指數上揚 2.7%，報 382.9 點。截至 2012 年 9 月 28 日止當周，這項指數曾來到 1,020.4 點，為 2009 年 4 月來高點。



根據 MBA 數據，上週再融資抵押貸款申請分項指數下滑 1.2%，至 1,168.5 點；上周購屋抵押貸款申請分項指數則是上揚 6.2%，成為 239.4 點。



房地產市場持續的低庫存，尤其是更加經濟型的房產，推動房價穩步上揚。雖然房價上揚有助於房主的資產負債表，但是由於工資漲幅跟不上，低端市場買家，尤其是首次購屋者被迫退避三舍，同時，有穩定的就業成長與低利率支撐，產業需求仍保持健康。



上週 30 年期固定抵押貸款利率維持在前一週 4.64% 的水準。15 年期固定抵押貸款平均利率則是由前一週的 4.02%，向上揚升至 4.07% 的水準。



上週再融資貸款申請占總申請的比例為 41.8%，前一週為 44.4%。



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