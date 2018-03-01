陸祭31項惠台措施 5大概念股最受惠

大陸國台辦昨（28）日宣布 31 項惠台措施，內容涵蓋金融、就業、教育、醫療、影視等多個領域，範圍之廣前所未見。其中 12 項涉及加快給予台資企業與大陸企業同等待遇，19 項涉及逐步為台灣同胞提供與大陸同胞的同等待遇，堪稱農曆春節過後、中共全國人大、政協「兩會」開幕前，對台政策的開春第一砲。

國台辦發言人安峰山表示，本次頒布的 31 條具體措施，從台資企業到個人皆受惠。

以台資企業來說，台資企業可參與「中國製造 2025」，享受稅收優惠政策；支持符合條件台商享受高新技術企業減按 15% 稅率徵收企業所得稅，研發費用加計扣除；台商也可特許經營方式，參與能源、交通、環保、市政公用工程等基建。

此外，明訂台資企業用地、向中西部和東北地區轉移、台資農業企業可享受的相關政策，並開放台商公平參與政府採購；台商可透過合資合作、併購重組等方式參與國有企業混合所有制改革；在用地方面，給予台商與大陸企業同等適用相關政策。小額支付、徵信服務、貸款等方面，也將繼續深化兩岸金融合作。

個人方面，針對在大陸學習、創業、就業、生活的台灣民眾，亦提供與大陸同胞同等待遇。包括向台灣民眾開放 134 項國家職業資格考試，讓更多台灣專業人士可取得在大陸的從業資格。

值得注意的是，新措施明訂，台灣人士參與大陸廣播電視節目和電影、電視劇製作可不受數量限制。大陸電影發行機構、廣播電視台、視聽網站和有線電視網引進台灣生產的電影、電視劇不做數量限制。

法人認為，綜觀 31 條條文內容，將有利文創、KY、中概內需、消費電子與金融等五大產業在大陸市場業績成長力道。

台新投顧副總經理黃文清表示，就以台資企業參與「中國製造 2025」等領域，將享有與大陸企業同等待遇來看，可望帶動「KY」、中概內需、消費電子、金融等族群未來在中國業績成長動力，另外包括鋼鐵、塑化、水泥等原物料族也將受惠。

另外，放寬台灣影視、圖書等市場准入限制後，台股新興文創股也是一大贏家。