分析：兩會即將召開 聚焦十九大3大攻堅戰概念股

2018 年全國政協和人大會議將於 3 月 3 日及 5 日召開，國務院總理李克強將作政府工作報告，今年為兩會新一屆會期，市場關注新一屆政府的政策取向。對於去年的中共十九大報告中提出，要求打好「防範化解重大風險、精準扶貧和防治污染」3 大攻堅戰，分析認為，兩會政策大方向都會圍繞這 3 個主題。

〈關注綠能環保概念股〉

中國去年明顯加強金融監管，十九大後，監管部門密集出台多項政策，包括限制銀行銷售理財產品、實行通道業務 (即信貸資金透過表外產品投資到受限制的行業) 等等。去年底召開的金融工作會議提出，為防範化解重大風險，重點是防控金融風險，預料今年金融監管會繼續收緊。

香港《明報》援引中銀國際研究部主管及首席策略師洪灝認為，表外業務 (商業銀行從事的不列入資產負債表) 打壓，對中小型銀行影響很大。過去 2 年中，委託貸款、通道業務等表外業務為中小型銀行貢獻不少盈利，新規定會削其獲利。大型銀行雖然亦受影響，但影響比小型銀行為低。

政府近年的經濟增長目標由重量轉向重質，不再犧牲環境換取經濟增長，而防治污染亦為過去兩會熱門議題。晉裕環球投資研究部首席投資策略師黃耀宗指出，每年太陽能、風能、水務環保概念股在兩會皆有炒作，他今年建議新能源汽車，例如昨日比亞迪汽車 (1211-HK) 已事先上升。

〈基建教育農業料受惠〉

至於精準扶貧，洪灝認為，若要創造就業機會，或會開設道路工程有利基建行業，而教育行業亦與扶貧相關。廣發證券報告指，精準扶貧是農村振興的前提，可重點關注大眾消費類股份，如食品、互聯網新零售及農業類股份。

今年會議的其中一個焦點為「樓市調控租購並舉」。國泰君安研究報告認為政府的樓市調控將更加精準化，不再一味收緊。一線樓市仍將嚴控，二三線樓市將以精準、分類調控為主，預料東部地區將為探索租購並舉模式的先行者。

洪灝指出，目前中國樓市調控措施已足夠，一些三四線城市更開始以引入人才等方法放寬措施。中國近年不斷推出限購限價措施，不過今年多檔內房股發出獲利預喜，大行亦看好內房業績。洪灝認為內地房地產暴利的時代過去，地產商由囤地、開發，資產升值達致估值重估，轉移至發展租住物業，會降低毛利率。

〈重點關注自貿區和大灣區〉

廣發證券報告指出，今年為改革開放 40 周年，兩會有望推進「新時代」改革開放方面新的區域規劃建設，對外圍繞一帶一路戰略，重點關注自貿區、粵港澳大灣區等；對內重點關注雄安、海南等區域性投資機會。上周四中共中央政治局常務委員會聽取河北雄安新區規劃編制匯報，刺激水泥股、當地環保股等雄安概念股炒上。