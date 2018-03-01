兩會效應 穩經濟為首要任務 中國基金有甜頭

中國三中全會剛落幕，緊接著則是 3 月初的全國人民代表大會，市場持續看好陸股在兩會期間的表現。就接下來的發展方面，預期穩經濟將是中國的首要任務，而對穩經濟十分重要的股市，將是中國政府的關注焦點，也意味中國基金的表現值得期待。



鉅亨基金交易平台指出，2 月 26~28 日中國三中全會正是結束，會議中也未提出部會整併及廢除主席任期限制的提案，但市場人士認為，修憲建議以中共中央委員會致信全國人大的方式提出後，已經走完了應有的程序，接下來可觀察人大會議的狀況。

鉅亨基金交易平台進一步表示，當中國的首要政策為穩定經濟時，股市自然是最容易表現且受市場認同的重點，值得留意的是，自 2016 年 8 月以來，中國 10 年期公債殖利率從 2.6% 升至 3.9%，資金成本上升也影響企業融資難度，因此股債市的融資金額從 2016 年的高峰 1.24 兆及近 3 兆人民幣，大幅降低至 2017 年 0.87 兆及 0.45 兆人民幣。

鉅亨基金交易平台認為，要維持經濟成長，必須讓企業獲得生存最重要的「血液」就是資金，而股債市等資本市場則是企業的重要「血庫」。以目前情況來看，從股市方面著手會容易得多，一旦股價往上，企業就容易從股市拿到資金，官方在穩經濟的前提下，也有望加速 IPO 的審批，對股市都將帶來正面挹注。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪表示，三中全會及全國人民代表大會只是長期執政的第一關，習近平若想繼續掌權，2022 年前保持經濟穩定也是重要條件。股市等資本市場除了可以幫助企業獲得資金外，股市上漲所帶來的財富效果，也可促進消費及服務業升級，預期中國政府將延續去年以來策略，透過國家隊資金及打擊股市炒作，在不暴漲暴跌的前提下，協助中國股市緩慢上漲。

朱挺豪認為，2 月美股下跌拖累全球股市，在缺乏利空消息下，MSCI 中國指數下跌近 14%，如今中國經濟數據依然穩定且企業獲利樂觀，建議投資人可趁中國股市還未完全恢復過來時，趁機買入中國基金。