出乎意料 倫敦投資公司認為印度股市有反彈潛力

無畏於印度近期爆發主要銀行遭詐欺醜聞、政府對持有股票的計畫稅收以及印度股票 ETF 賣空創新高，倫敦的投資公司 J. O. Hambro 資本管理仍認為，印度股市有成長潛力，可以投資。

在全球利率上漲下，許多新興國家市場的股票看起來不吸引人，而中國的成長不利以及估值昂貴，J. O. Hambro 的貨幣經理認為，印度股市相對較有投資吸引力，該公司管理約 400 億美元的資本。

Syme 在接受訪問時表示：「印度的經濟就像一個正在等待綻放的春天，即使聯準會進行 4 次加息，或者殖利率曲線走高，以及中國經濟增長放緩，印度的故事依然可以繼續。」

印度股票 ETF 賣空創新高

Syme 看好印度經濟與其他賣空者意見不同，他認為由於印度經濟相對封閉，而與巴西、中國和土耳其等發展中國家有所不同的地方在於，印度過去 10 年未經歷信貸熱潮。他表示，隨著明年總統選舉臨近，情況可能有所改變，他的投資組合大量投資印度銀行、汽車、消費和工業領域。

Syme 說：「在 2010 年、2011 年與 2012 年，印尼銀行業或巴西消費者業為非常適合投資的環境，而這是印度之後幾年會變成的模樣。」

印度股市走勢圖

因投資者對於未來利率的看法，以及印度主要銀行 Punjab National Bank 旗下分行遭詐欺，金額恐超過 20 億美元，印度 SENSEX 指數本月下跌約 5％，幾乎抵消了 2018 年的漲幅。