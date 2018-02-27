台股盤中─MSCI挑整前多頭觀望 大盤偏多格局未遭破壞 季線成支撐

台北股市今 (27) 日早盤開盤表現亮眼，加權股價指數並上漲穿越所有均線之上，但由於明天 228 指數不開市，加上尾盤 MSCI 將進行台股權重調整，多頭轉趨觀望，證券分析師張陳陳浩指出，台股在今天 K 線型態上可能出現留上影線收黑 K 棒走勢，季線將成為支撐。

包括張陳浩及黃漢成兩位證券分師，都認為台北股市偏多的走勢依舊沒有改變。

台股集中市場加權股價指數開在 10896.16 點，站上所有的均線，盤中最低 10872.17 點，最高 10937.9 點，預估全場成交值在 1100-1200 億元，主要在面臨明天不開市及尾盤 MSCI 調整台股權重影響，造成投資人現階段轉趨觀望。

台股今日盤面以二線光學股領軍，包括亞光 (3019-TW)、佳凌 (4976-TW)、今國光 (6209-TW) 表現佳；張陳浩指出，在 MWC 的通訊展開展同時，包括 5G 概念股及蘋果概念在今天都成為市場關注的焦點，包括聯發科 (2454-TW)、美律 (2439-TW)、嘉聯益 (6153-TW)、健鼎 (3044-TW) 等股價都有表現。

就台股大盤走勢而言，張陳浩指出，目前大盤 MACD 柱狀體即將翻紅、大盤偏多走勢不變，而即使大盤 K 線今天呈現留上影線的黑 K 棒，季線 10746 點仍然是一個重要支撐點。