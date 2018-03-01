財困升級 傳海航全球裁員25% 10萬員工將失業

據實時新聞網站 REDD 報導，海航集團計劃今年全球裁員 25%，相當於 10 萬名員工。

據海航集團網站資料，至 2017 年，集團提供就業崗位逾 41 萬個，其中境外員工近 29 萬人。全球管理運營及合作機場數量 13 家，集團運營管理飛機逾 1250 架，運營及投資國內外酒店 8000 餘家，商業門店逾 1600 家。

香港《明報》援引 REDD 報導，這次裁員計劃包括人力資源、商業營運、資產重組等，減少人手的目標亦會集中在一些已計劃出售的公司，並已通知駐海口、海南的員工有關其節流計劃。目前海航在香港旗下有香港快運，並持有香港航空股權。

若事件屬實，將是單一機構最大規模削減人手的紀錄。報導稱，海航未有立即對事件置評。

海航集團上月稍早，已把 7 個產業板塊減少至 5 個，以精簡業務架構。

海航自去年遭遇資金鏈問題後，已出售部分資產用於償債，包括在 2 月以 160 億元出售兩幅啟德地皮予恒地 (0012-HK)。

另據路透引述兩位行業消息人士指出，海航已拖欠了一家國有航油公司約 30 億元人民幣 (約 4.76 億美元) 款項，反映其流動性緊張問題正影響其核心業務。

報導引述一名直接知情的航油業高管指「海航沒有完全停止付款，但只是一次支付一小部分，因此餘額積累愈來愈多」。

不過，海航發聲明指，海南航空與中國航空油料集團有限公司 (CNAF)「保持着積極、友好的溝通」，並指「目前所有業務穩定進行」。

據彭博稍早報導，目前海航集團債務總額高達約 1 兆元 (人民幣，下同)，今年第 1 季，將有 650 億元的債務到期。海航目前正在全球出售資產以還債，但在第 1 季存在至少 150 億元的流動性缺口。