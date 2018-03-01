【異動股】免疫治療概念股走強 佐立藥業(300181-CN)漲停

今日早盤，免疫治療概念股走強，截止發稿，佐立藥業(300181-CN)漲停報6.59元，安科生物(300009-CN)漲6.42%報24.7，康泰生物漲5.83%報51.0元，北陸藥業(300016-CN),漲4.58%報12.55元，中源協和(600645-CN)、複星醫藥(600196-CN)、香雪制藥(300147-CN)、康恩貝(600572-CN)等股快速跟漲逾2%。

消息面上，近日，利用利用Insilico Medicine的人工智能(AI)技術，約翰·霍普金斯大學醫學院(Johns Hopkins University School of Medicine)的科學家們在創新腫瘤免疫療法的設計上，取得了可喜的進展。研究人員們發明了一種叫做Y-trap的雙功能性免疫療法。由于這些免疫機制在許多癌症中都存在，Y-trap有望對提高腫瘤免疫療法的效果帶來重大影響。

此外，據美通社27報道，綠葉制藥集團宣布其自主研發的有自有知識産權保護的 IDO (indoleamine 2,3-dioxygenase) 抑制劑 -- 抗腫瘤新藥 LY01013 即將開展臨床試驗。目前，LY01013 的第1類化學新藥臨床申請已獲國家食品藥品監督管理總局 (CFDA) 正式受理。綠葉制藥將加速該在研藥物在中國的上市并將其推向全球市場。此舉标志着該集團開始深化其在腫瘤免疫治療領域的戰略布局，抗腫瘤領域産品線的不斷豐富將進一步強化綠葉制藥在該治療領域的領先地位，并為全球市場的不斷拓展奠定堅實基礎。

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