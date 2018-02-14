中央嚴打資金外流 中資財團賣海外資產料陸續有來

早前中國經濟旺盛，中資財團成為世界各地珍貴資產的大買家，海航集團在啟德連購 4 幅地王，只是冰山一角。隨著中央嚴打資金外流，以及實施去槓桿政策，中資財團不但掃貨豪情不再，甚至要把已到手的資產出讓，證券界預計同類交易將陸續有來。

面臨財政壓力的海航集團 (HNA Group)，出售資產不止限於香港，《星島日報》援引外電報導，海航計畫出售倫敦金絲雀碼頭 2 座寫字樓，多家私募基金已表示有意競標。

除了出售地產項目之外，海航作為德意志銀行 (Deutsche Bank) 大股東，日前還減持德銀股份，持股量由 9.9% 降至 9.2%。

出售海外資產並非海航獨有做法，外電指出，在中國當局要求之下，安邦保險 (Anbang Insurance Group) 計畫出售若干海外資產，買家包括黑石集團(Blackstone Group)(BX-US) ，當中包括由黑石購回作為紐約地標之一的華爾道夫酒店(Waldorf-Astoria Hotel)。

華爾道夫酒店是在前年由黑石以 19.5 億美元出售給安邦，如果消息屬實，該酒店便有可能「物歸原主」。報導指出，中國當局要求安邦把出售海外資產所套現的資金調回中國。過去幾年安邦在海外大事收購，單單是黑石便已向安邦出售了總值 95 億美元的資產。

不過，安邦昨天表示，現時並沒有出售海外資產的計畫。

至於中國房地產巨擘，近期亦積極出售海外項目。外電 1 月底引述消息指，萬達集團有意出售位於美國芝加哥的酒店、辦公室、住宅綜合項目，以及加州比華利山物業，這些項目總投資成本估計達 21 億美元。

萬達酒店早前亦出售多個澳洲物業項目，作價 3.15 億澳元。