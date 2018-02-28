【港股解碼】致豐工業電子：電子製造品市場的一匹黑馬

定位於高端工業電子的電子製造服務供應商——致豐工業電子（01710-HK），截至2017年5月31日致豐工業電子年度毛利率約達30%，淨利率約為11%。

產品是致豐工業電子經營的核心，其中智慧型充電器則為旗下三大產品（機電產品、開關電源、智慧型充電器）中的重中之重，智慧型充電器主要用於工業及商業生產活動，作為價值屬性較高的產品，其高利潤、高價值帶動企業業績整體向好發展。

該企業市場主要面向歐美地區等海外市場，其中歐洲收益佔據整體收益大部分比例，著力於外銷市場與致豐工業電子國際性定位不謀而合。成本控制方面，受期內產量減少以及原材料成本的減少，原材料成本及勞工成本均得到良好的控制，致豐工業電子成本控制具備較好的成本控制能力。

致豐工業電子目前已獲得來自主要安全諮詢及認證機構及監管機構的認證和認可，如UL、中國強制性產品認證（CCC）、英國標準協會（BSI）以及美國食品藥業監督管理局（FDA）。

致豐工業電子創立於1983年，歷經風雨洗禮的35年中沉澱下豐富的製造經驗，在同行激烈競爭壓力下，致豐工業電子散發著其獨特的魅力，競爭優勢不容小覷，相比於香港地區同行業水準，致豐工業電子毛利率優勢畢現（高於同行水準），公司未來發展較為穩定，在以人為本的企業理念下員工流失度極低，穩定率達94%，另外企業聲譽較佳，旗下產品口碑良好，以其產品高達99.99%的通過率及99%的產品準時交貨率，爭奪著電子製造市場一席之地。

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