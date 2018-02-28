狗年觀望：香港住宅落成量將創15年新高

香港，2018年2月28日 – 仲量聯行最新的《住宅銷售市場》報告預計，2018年將有高達24,000個私人住宅單位落成，為2003年以來最高的紀錄數字。受股票市場的良好氣氛推動，以及經濟前景穩定，住宅需求將持續旺盛，預計香港的地產市場於新的一年將保持穩健。

大部分的竣工住宅單位預料為中小型住宅單位（超過85%）所主導，實用面積少於1,075平方呎。按地區劃分，仲量聯行預計五大供應熱點主要分佈於九龍和新界，包括將軍澳、荃灣、啟德、長沙灣，以及馬鞍山。

值得留意的是，眼下財政年度至今，在2017-18年度賣地計劃的28幅住宅用地中，政府迄今只推售並賣出當中9幅地皮。與把所有指定用地出售所潛在產生的18,900個住宅單位供應對比，這合共可供興建僅3,000個單位。當市場所有注意力集中在於3月1日計劃公佈的新一輪賣地計劃，仲量聯行相信鑒於最近的土地招標趨勢，可預期香港和中國內地的發展商仍將積極參與投標，推動未來數月的出標價上漲。

仲量聯行資本市場部區域董事莫凱傑表示：「不少於今年落成入伙的單位已於過去兩年以樓花形式售出，連同部署於今年以樓花形式的新盤，全年私人住宅供應量約2萬伙，屬市場可吸納水平，不會對樓價造成下調壓力。今年樓市前景明朗，大部分買家於置業時已消化利率上升考慮。」

仲量聯行研究部副董事車永筠表示：「即使美國聯儲局於去年12月加息25點子，香港的按揭利率仍保持在相對較低水平。儘管市場預期聯儲局將於2018年加息，我們依然相信，即使更高的融資成本降臨，亦不會對購買意欲產生很大的負面影響。」

另外，仲量聯行資料顯示，截至2018年1月底，仲量聯行香港中小型住宅指數按月上漲0.9%及按年上漲16.2%，2018年樓價或會上升10%。

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