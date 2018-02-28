淡季需求疲弱 衝擊首季NAND廠營收但獲利可維持

TrendForce 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 表示，去年第 4 季整體 NAND Flash 市場趨於供需平衡，展望今年第 1 季，在淡季需求疲弱影響下，市場轉為小幅供過於求的狀態，預期各家 NAND Flash 廠營收表現將受到衝擊，但受惠 64/72 層 3D-NAND 成本持續優化，獲利表現仍可維持一定水準。

DRAMeXchange 指出，去年第 4 季各供應商持續進行 3D-NAND 的擴產及良率提升，但需求面僅靠智慧型手機旺季需求動能延續，因此去年第 4 季合約價僅 eMMC/UFS 上漲 0-5%，其他部包括伺服器 / 資料中心、PC 及平板等需求力道減緩，合約價呈現持平，甚至出現小跌走勢。

DRAMeXchange 表示，去年第 4 季整體 NAND Flash 市場趨於供需平衡，今年第 1 季在淡季需求疲弱影響下，市場轉為小幅供過於求狀態，供應商透過調降各產品合約價來刺激需求，預期各家 NAND Flash 廠營收表現將受到衝擊，但受惠於 64/72 層 3D-NAND 成本持續優化，獲利表現仍然可維持一定水準。

三星 (Samsung) 去年第 4 季在伺服器 / 資料中心及智慧型手機需求動能帶動下，位元出貨量季增 10%，平均銷售單價持續上升，整體營收 61.7 億美元再創新高，季增 9.8%；從產品策略觀察，三星除加速推動更高容量旗艦機上市時間，今年也將目標鎖定在中低階手機的容量推升及對 uMCP 的採用。

在 Enterprise SSD 領域，三星仍專注在高容量的 PCIe NVMe 介面產品上，以高速成長的伺服器 / 資料中心市場做為維持高營收及毛利的後盾。

SK 海力士 (SK Hynix) 去年第 4 季在 iPhone 8/X 及中國品牌手機新旗艦機出貨需求帶動下，位元出貨量季增 16%，平均銷售單價也因產品組合的改善有 4% 的上升幅度，營收 18 億美元，季增 19.5%。

以產品組合來看，SK 海力士大部分銷售仍仰賴蘋果新機及 MCP 的需求，在手機平均搭載容量持續提升趨勢下，對後續位元出貨量挹注可期；今年希望藉由 72 層 3D-NAND 發展成熟的幫助下，提升 SSD 銷售比重，拓展 PC/Enterprise SSD 市場。

東芝半導體 (Toshiba) 去年第 4 季因專注蘋果新機及 PCIe SSD 供給，位元出貨量持續提升，整體營收 27.8 億美元季增 1.4%，目前東芝將以提升 64 層良率及投片量為最重要目標，新產能的部分，預估 Fab6 及 Fab7 可分別在 2019 及 2020 年後提供 3D-NAND 產能挹注。

威騰電子 (Western Digital) 去年第 4 季受惠假期買氣，透過在零售市場的多品牌操作，及搭載 3D-NAND 新產品紛紛上市，帶動零售業務表現不俗。另外，隨著筆電 SSD 搭載率緩步上升，銷售維持不錯表現；去年第 4 季整體營收 26.2 億美元，季增 3.7%。

美光 (Micron) 去年第 4 季在伺服器 / 資料中心存儲領域的營收大幅成長，但在通路市場顆粒及 Wafer 銷售比重下降，營收 18.7 億美元，季增 1.5%，美光全力擴增 64 層 3D-NAND 產能，預計今年第 2 季時比重可突破 50%，除繼續提升在伺服器 / 資料中心及 PC SSD 的出貨量，更加速在行動領域產品的測試以及推廣，持續以提升獲利為主要目標。

英特爾 (Intel) 去年第 4 季營收 8.9 億美元，與前一季持平，受惠企業級 SSD 需求維持暢旺及高容量產品比重增加，在 64 層 3D-NAND 架構成本助益下，去年第 4 季非揮發事業群終止虧損狀況，出現去年以來首次的獲利。

產品在產品規劃上，英特爾率先在 Enterprise SSD 中採用 64 層 3D-NAND 架構，有效改善成本結構後，持續朝高容量發展並完善產品線，維持伺服器 / 資料中心 SSD 龍頭地位。

此外，英特爾繼續在 PC SSD 領域紮根，延續去年的出貨成長動能； 3D-XPoint 部分，相關應用仍然需要待三星 Z-NAND 及美光 QuantX 系列產品實際量產，隨著供應商增加及產品價格具競爭力後，市場才有機會逐步打開。