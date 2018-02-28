確保加密貨幣安全 一款防駭客智慧型手機推出 售價799美元

一款為確保加密貨幣安全的智慧型手機，於週二推出。

在西班牙巴塞隆納舉辦的世界行動通訊大會 (MWC) 上，德國網路安全公司 Sikur 推出了這款售價 799 美元的 SIKURPhone 手機。

主要特徵包含：5.5 寸高解析度螢幕及 1300 萬像素後鏡頭。

但這款手機最突出的特色在於內鍵加密貨幣錢包。此一錢包是一種能夠置放加密貨幣的軟體。

加密貨幣的交易安全與錢包，為近來的焦點。在最近的一件案件中，駭客自日本加密貨幣交易平台 Coincheck 竊取了逾 5 億美元加密貨幣。

根據 Coinmarketcap.com 網站數據顯示，加密貨幣市場的市值已爆增至逾 4600 億美元，一年前僅 214 億美元。

Sikur 公司說，該公司邀請了職業駭客攻擊其手機，進行測試。結果經歷了二個月的嚴酷測試後，駭客並無法得到任何資訊。

「在 2018 年第二季季末，我們將在平台上推出加密錢包，將錢包的使用擴大至 SIKURPhone 手機之外，這意味我們的客戶能夠透過一項具體設備，安全存放他們的加密貨幣，」Sikur 公司執行長 Cristiano Lop 告訴 CNBC 說。

SIKURPhone 手機將於 2 月 27 日開始預售，價格為 799 美元，第一批手機將於 2018 年 8 月交貨。僅有 2 萬支手機可用此一價格獲得。