尼爾森﹕網上廣告開支帶動整體廣告開支增長

網上媒體勢將成為主要媒體 手機優先勢必成為新趨勢

香港 2018 年 2 月 28 日電 / 美通社 / -- 2017 年年底經濟暢旺，預期有關勢頭將延續至 2018。根據由香港廣告客戶協會主辦，尼爾森策畫執行的「2018 廣告預算調查」顯示，基於樂觀前景，38% 的受訪廣告客戶預計香港經濟於 2018 年將會轉好，信心較預期環球經濟好轉的還要高。

2017 年整體廣告開支錄得 419 億港元，較 2016 年上升僅 4%。2017 年網上廣告開支，如互動廣告及手機廣告佔整體開支的 38%，與電視及報紙總和的 39% 相比，走勢強勁。

2018 廣告預算調查結果顯示，33% 的廣告客戶表示於 2018 年將會增加廣告開支，53% 表示廣告開支將維持不變。與過去不同的是，廣告客戶不會將傳統廣告開支轉移到網上和手機廣告，有 31% 表示會投放額外預算以支持網上宣傳策略，而削減線下廣告開支的情況較 2017 年減少。

香港尼爾森媒體高級總監劉悅媺表示﹕「廣告客戶越來越重視數碼媒體，從而令整體廣告預算上升，63% 受訪客戶表示將會增加網上廣告預算，由此可見市場營銷的廣告趨勢已有所改變。儘管對於數碼媒體的依賴有所上升，傳統媒體的市場仍在，有約一半的受訪者表示他們會增加或維持傳統媒體的廣告預算。」劉悅媺補充說﹕「網上廣告在 2018 年將會繼續向上推升，調查結果顯示，網上媒體和傳統媒體的預計廣告開支佔比分別為 59% 及 41%。在 59% 的網上宣傳推廣預算中，收費社交媒體內容及社交網絡廣告繼續領先，佔 12.8%，緊隨其後為展示型廣告（10.2%）及視頻廣告（9%）。」

根據 2018 廣告預算調查，受訪廣告客戶表示於 2017 年的廣告開支中，有 55% 用於互動及手機廣告等的網上廣告，花費於傳統媒體的開支約佔 45%。

隨著媒體生態系統持續改變，網上廣告繼續帶動廣告開支增長，網上渠道已成主流，而手機預計亦會於未來的日子主導市場。83% 的受訪者認為手機推廣的成效將會提升，其次為網上視頻（66%）及社交網絡 / 收費社交媒體內容（65%）。而傳統媒體方面，電視仍然有一定的競爭力（41%），而印刷媒體的成效面對更大壓力，只有 2% 的受訪者認為有效。

廣告客戶經過過去幾年，以社交媒體作為宣傳策略的一部分，對社交媒體作平台的運作越趨熟識，使用更多不同種類的廣告形式如網上視頻（74%）、手機社交媒體（61%）及社交媒體網頁（56%）的情況亦有所上升。隨著數碼推廣勢必成為未來的市場趨勢，廣告客戶在計劃市場推廣時將會以年輕精英及專業人士為主要目標客戶群。

隨著媒體環境變得越來越多樣化，廣告客戶認為如何能了解顧客在不多媒體渠道上的互動情況為最大挑戰（41%），要分配合適資源到合適渠道以獲最大投資回報至為重要。儘管如此，科技日新月異（22%）及對私穩的關注（19%）亦是市場營銷人員所面對的挑戰之一。

香港廣告客戶協會主席何偉榮表示：「整體媒體環境不斷轉型，網上渠道於來年將繼續帶動整體廣告市場的增長。對於市場營銷人員而言，如何有效善用多個不同媒體讓消費者了解品牌訊息仍然為重要挑戰。隨著渠道的多元化，廣告客戶對於顧客體驗調查、總體收視率、數碼平台優化，以至準確起動消費者等要求亦越來越高。」

「隨著網上媒體成為主流，相信未來數年手提電話將會主導市場。雖然廣告客戶對駕馭網上及社交媒體已越來越有經驗及得心應手，但跨媒體優化及網上平台效益分析等的需求仍然高企，以助市場營銷人員做出更好的決定。」劉悅媺補充說。

編輯備註：

有關「2018 廣告預算研究」

尼爾森是次研究調查於 2017 年 11 月 27 日至 2018 年 1 月 17 日進行，涵蓋各商業界別的廣告客戶，包括業內高投放率的客戶代表，除統計各公司於 2018 年的廣告預算外，更針對性地調查有關客戶的廣告策略，旨在為業界提供第一手有關來年廣告預算、媒體策劃、廣告公司聘用等最新資料。調查以網上問卷形式進行，有關數據由不同行業的主要廣告客戶近 100 份提交的問卷中篩選、分析及總結。相關調查更抽樣以電話訪問不同客戶以作更深入分析。

關於尼爾森

尼爾森（NYSE：NLSN）是全球績效管理公司，提供廣泛的關於消費者「觀看」及「購買行為」的了解。尼爾森的消費者觀看部門提供媒體及廣告客戶關於總體閱聽眾的測量服務，包括各種設備上所觀看的視訊、聲音及文字內容。而消費者購買行為部門提供消費者快速流通品製造商及零售商，以及產業界僅有的零售表現測量的全球觀點。透過整合消費者觀看及消費者購買行為兩大部門的資料及其他資料來源，尼爾森提供客戶世界級的測量結果及分析來協助改善績效表現。尼爾森為標準普爾 500 指數（S&P500）公司，公司業務活動遍及全球約 100 個國家，涵蓋全球九成人口。更詳細的資訊可以參考 www.nielsen.com。

關於香港廣告客戶協會

香港廣告客戶協會（HK2A）是由廣告客戶和市務營銷專業人士義務組成的非牟利組織。協會的主要目標是保護廣告客戶的合法權益，促進專業水準和提昇廣告行業的道德操守。「廣告預算調查」是協會年度重要項目之一，已連續舉辦 19 年。更詳細的資訊可以參考網址：www.hk2a.com。