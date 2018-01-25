鼎炫股價破發 今盤中再創上市以來新低

鼎炫 (8499-TW) 掛牌剛滿 2 個月，股價已跌破承銷價每股 96 元，今 (25) 日盤中更以 90.8 元跌破前波低點，創掛牌以來新低，據悉主要是反映去年第 4 季獲利受匯率影響的不利因素；不過法人表示，鼎炫第 1 季營運動能仍穩，可望較去年同期成長。

鼎炫去年 11 月 24 日以每股 96 元上市掛牌，掛牌當日收盤價 158 元，漲幅達到 64.58%，在 11 月 29 日以 162 元創下天價，但是今日盤中最低價達 91.4 元，不僅跌破 96 元承銷價，同時，距離上市以來最高點，跌幅已逾 4 成。

鼎炫主管指出，公司在股價跌破百元後，已密切注意股價走勢，不排除採取動作維護股東權益，但今日股價賣壓仍沈重，持續創新低價。

鼎炫去年營收逐季下滑，全年營收 14.69 億元，年增率僅 2.05%，主要是受人民幣匯率影響，若以人民幣計算，全年營收成長率達 10.85%；而第 4 季營收 3.88 億元，較 2016 年同期及去年第 3 季下滑，除匯率因素，主要是因部分專案入帳遞延至第 1 季。

法人預估，鼎炫今年首季營收雖然進入淡季，但可望優於去年同期 2.96 億元，同時，鼎炫衡器事業中的智能衡器市場具高度成長性，優勢可望持續擴展市占率；高毛利 EMI 材料業務前景穩健，可持續擴充應用領域推升成長。隨著智能衡器營收比重提高，將有助鼎炫毛利率走勢並推升整體獲利成長。

鼎炫目前股本 5.18 億元， 鼎炫 2016 年營收 14.39 億元、稅後純益 3.62 億元，每股純益為 7.82 元。去年前 3 季營收 10.8 億元、稅後純益 2.42 億元，每股純益為 5.2 元。