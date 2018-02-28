摩根大通CEO又惹爭議了：股東大會純粹是浪費時間

摘要：Dimon認為一年一度的股東大會是個拙劣的玩笑，已經被只想表達個人政見、而對公司未來發展漠不關心的人所綁架。同時他還表示，希望各大公司放棄公布季度盈利預期的做法，以減輕各自在追趕營運目標上的壓力。

摩根大通CEO Jamie Dimon去年接連「炮轟」比特幣，使其在華爾街圈外也聲名大噪。今年他直言不諱的個性也絲毫不減，而且還頗為「記仇」。

摩根大通周二（2月27日）舉辦投資者公開日，在該行分析師問答環節前的開場演講中，Dimon突然發難：

股東大會...已經淪落為徹頭徹尾的浪費時間，沒必要裝得好像它不是一樣。[大會]是個拙劣的玩笑，已經被只想表達個人政見、而對公司未來發展漠不關心的人所綁架。

去年摩根大通的股東大會於5月在特拉華州的Wilmington舉行，會上Dimon曾遭到來自股東的各類詰問，譬如摩根大通在私人監獄事業中的融資參與、Dimon個人在川普商界委員會中的角色等等，令他非常不快。

周二演講中Dimon還表示，自己正嘗試說服各大公司的高管放棄公布季度盈利預期的做法。

我身邊有很多CEO都在抱怨追趕季度盈利預期所帶來的壓力，我覺得大家都不再公布預期是個解決問題的不錯辦法。

摩根大通CEO Jamie Dimon

Dimon：股東大會成了別有用心者的工具

一年一度的股東大會幾乎是散戶投資者直面高層經理的唯一機會，而各懷目的的遊說組織往往會通過購買和借券獲得很小數量的股票，作為「入場券」向投行大佬們提出尖銳的問題，令這些高管們非常頭疼。相比之下，股東大會場外的「保留節目」——成群示威者的搖旗吶喊，都成了司空見慣的事情。

在周二的演講中，Dimon歷數了摩根大通在擔負企業社會責任上的各項投入，稱摩根大通作為美國第一大行參與融資了大量市政建設工程，譬如底特律城區再開發和修建經適房。

為了活躍公開日上的氣氛，他還半開玩笑地表示，場外的那些示威者「傷害到他的感情」了，但在場的股東似乎並不買賬。其中一位股東還指出，Dimon光是來公開日露個臉，就可以收取價值不菲的「出場費」。

去年年薪高達2800萬美元的Dimon對此回應道：「那我希望你覺得這筆錢花得值當！」

年初震盪行情提振摩根大通投行業務

同樣出席公開日的摩根大通副主席兼投行業務主管Daniel Pinto指出，今年年初的交投活動非常旺盛，隨著市場波動性的回升，客戶們的交易需求也隨之增長。

在問答環節，Pinto預計今年第一季投行業務的表現可能得到「接近10% (high single-digit)」的提振。

而摩根大通CFO也同樣在公開日上釋放樂觀信號，稱目前的經濟和商業狀況顯示經濟衰退還遠未到來。

總的來說，經濟衰退的風險並不如想象中那麼嚴峻。

今年1月，摩根大通宣布在未來五年中投入200億美元資金提高職工薪資、增設崗位，並開闢新市場增設400家支行。

『新聞來源／華爾街見聞』