調查：金價今年料於2013年來首度突破1400美元 受避險需求推動

路透紐約2月27日 - 根據路透對分析師的一項調查，金價今年可能突破每盎司1,400美元，為2013年以來首見，因股、債、匯市前景不明朗，吸引投資人投入避險的黃金。

推動金價上漲的主要動力包括：近來股市震蕩，以及美國總統特朗普的稅改協議和預算提案暗示債務和支出增加，從而可能令通脹難以控制。

「我維持對今年底金價將到1,450美元的看法。這較目前水準高約9%，我認為是非常可能的。」接受路透調查的EverBank全球市場總裁Chris Gaffney稱。

路透查訪的12名分析師中，八名預測金價年底前可達每盎司1,400美元，包括三名預測1,450美元--為2013年5月以來最高水平。另一名分析師稱，預計金價達1,385美元，為2014年3以來即未見的高位。其余三名分析師未給出確切數字，但大致上看多。

路透1月查訪的35名分析師預估，今年金價平均料為每盎司1,311美元。

金價自12月中旬以來攀升近7%，至每盎司1,326美元左右。通脹擔憂以及股市的修正給黃金帶來了支撐。

通脹有時被認為利好金市，因其可能損害股市和債市的投資者回報，迫使投資者從其他地方尋找收益。

「投資者正在把一部分投資組合配置到黃金上面，並至少對其它押註做一點對沖，」RJO Futures資深商品策略分析師Josh Graves稱，他預測黃金今年可達每盎司1,385美元。

「我也擔心股市可能進入某種修正階段，一般來說金價因此會獲得避險需求，」High Ridge Futures金屬交易主管David Meger稱，但他沒有預測金價。

不過美聯儲積極升息應對通脹，可能限制黃金上漲，而且股市恢覆穩步上漲也會打壓金市。

「金價似乎已經消化了美聯儲在2018年將升息三次的市場預期。額外的升息可能提供利空因素，」US Bank Wealth Management資深投資策略師Rob Haworth稱。Haworth表示，他預測金價會突破每盎司1,400美元。

近期股市劇烈震蕩期間，緊張不安的投資者期初曾在美元尋求避險。但分析師對美元前景的看法存在分歧，指出美元在今後走貶會提振黃金等以美元計價的大宗商品需求。

今年美元受到各種因素打壓。美聯儲可能推行弱勢美元策略，隨著其他國家開始縮減寬松貨幣政策，收益率優勢可能受到侵蝕，這方面的擔憂令美元受到打壓。

在政府支出大增以及企業稅被大幅下調的背景下，面對美國預算和經常帳可能雙雙錄得赤字的擔憂，交易員對美元的信心也下滑。

EverBank的Gaffney稱，美元走貶會使中國和印度的投資者更有能力購買黃金。中國和印度位列全球第一和第二大黃金消費國。

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