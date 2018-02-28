調高美國的2%通貨膨脹目標？ 前Fed主席葉倫有重重疑慮

根據 MarketWatch 分析報導，有經濟學家要求調高美國 2% 的通貨膨脹目標，以減少升息，強化刺激經濟。但由於政界反對，且可能有造成經濟不穩定的威脅，央行要調高 2% 的通貨膨脹目標，恐窒礙難行。

在離開 Fed 後，葉倫週二首度於公開場合現身，她說在這經濟成長緩慢且利率偏低的時代，央行確實應重新評估對通貨膨脹的觀點。但她懷疑國會是否會配合，也擔憂調高通貨膨脹目標，可能動搖久已平穩的通貨膨脹預期。

在布魯金斯學會的一次會議上，她告訴前任 Fed 主席伯南克說：「對我而言，值得考慮其間的利弊，但情況並不明朗。」

本月初，葉倫離開了 Fed，由鮑爾接任主席職務。鮑爾於週二首度在國會發表演說。

在 1990 年代與 2000 年代初期，葉倫與伯南克都支持 2% 的通貨膨脹目標，最終也成了 Fed 的非正式，但却公認的目標。葉倫指出，那時經濟遠較目前強勁，除了日本外，富裕國家從未經歷過危險的通貨緊縮情況。

她說，如果決策官員從頭開始辯論通貨膨脹目標，可能會提出一個較高的數字。

十年前，大衰退與其後金融恐慌的痛苦經驗，在大多工業國家引發了通貨緊縮的夢魘。這種情況為自 1930 年代以來首度出現。

「但是調高通貨膨脹目標，後果難料，」葉倫強調。「轉移目標恐有困難，可能還得更動對通貨膨脹的預期。」