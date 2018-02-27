〈鮑威爾國會聽證〉美元軟腳 分析師：鮑威爾發言後也難大幅回升

在聯準會 (Fed) 新任主席鮑威爾赴國會作證前，市場抱持謹慎態度，週二 (27 日) 美元兌多數主要貨幣，皆小幅下跌。

Fed 日前公布貨幣政策半年報，內容顯示，2018 年初就業市場，趨近或略高於充分就業水準。

鮑威爾將於 2 月 27 日、3 月 1 日，赴眾、參兩院作證，並於 3 月 20、21 日，主持上任後首場貨幣決策會議，市場密切關注，想看看鮑威爾會「葉規鮑隨」，或採取偏鷹派態度。

美元兌一籃子 6 種主要貨幣的美元指數 (DXY)，在 2 月初一度跌至 2014 年以來新低，但近期已回升近 2%。

週二，美元指數下跌 0.1%，至 89.776。

新加坡 LGT 銀行投資策略師 Roy Teo 認為，鮑威爾可能對經濟前景，持樂觀態度，但也會強調，在評估通膨是否攀升時，得有點耐心。

Teo 研判，鮑威爾赴國會作證後，美元也不可能大幅回升。

德國商業銀行 (Commerzbank) 外匯策略師 Anje Praefcke 表示，在鮑威爾赴國會作證前，市場相當謹慎，「我們認為，他應該會強調貨幣政策的延續性。」

Praefcke 指出，鮑威爾將重申聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要的內容；例如，美國經濟前景明顯改善、薪資上揚等。

在美元回落的情況下，週二歐元小幅上漲 0.1%，至 1.2332 美元；美元兌日圓則上漲 0.1%，至 107.05 日圓。