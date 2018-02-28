紐約匯市─鮑爾表態升息 美元上漲至二週高點

美元週二削減漲幅，但仍守於逾二週高點，投資人矚目新任聯準會 (Fed) 主席鮑爾在國會進行的聽證會。

美元指數上漲 0.6% 至 90.426。

美元上漲至 107.58 日元，週一尾盤報 106.94。

英鎊下跌至 1.3895 美元，週一尾盤報 1.3966。歐元下跌至 1.2227 美元，週一尾盤報 1.2319。

鮑爾今日在國會進行聽證會，美元上漲至五週半高點，而後削減漲幅，但仍守於逾二週高點。

鮑爾說，他支持逐步讓貨幣政策正常化，並說美國經濟成長強勁，少有落入衰退風險。但他迴避了 Fed 是否會較預期更快速升息的問題。

因擔憂美國通貨膨脹上升，Fed 升息較預期快速，全球匯市，股市與債市本月均受到衝擊。近幾個交易日，美國債券殖利率與美元均走高。週二，10 年期債券殖利率上升 5 基點至 2.91%。

美國利率上升，傾向推升美元，因能吸引外國投資，增加美元需求。

分析師說，鮑爾的談話並無意外，他坦言將持續讓利率緩慢正常化。看來他在持續葉倫的政策。

由於缺少通貨膨脹壓力，Fed 不太可能加速升息。分析師預期 Fed 今年將升息三次。

由於德國通貨膨脹低於預期，加上鮑爾的談話，歐元兌美元進一步下跌。

德國 2 月消費者物價指數下降 1.2% 至 15 個月低點。

其他經濟數據方面，美國 1 月耐久財訂單下降 3.7%，扣除運輸類，1 月耐久財訂單下降 0.3%。

美國 12 月房價較去年同期上升 6.3%。