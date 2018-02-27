〈美食雙版圖布局〉85度C成長動能在美國 瞄準西雅圖大都會區

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW) 透過轉投資這一鍋餐飲在正餐市場布局，原有主力品牌 85 度 C 也持續在兩岸以及美國開展新據點，美食表示，目前成長最快的市場是美國，總門市已突破 40 家，高度看好未來西雅圖大都會區的展店效益。

美食 1 月在華盛頓州和加州陸續開出 3 間新門市，推升美國門店總數到 43 間，延續去年暢旺的展店步伐。

美食說明，新門市分別位於南加州的庫卡蒙市、北加州的普萊頓市和華盛頓州的費德韋市，其中，庫卡蒙市和普萊頓市雙雙名列美國媒體票選最宜人居的城市之一，人口持續成長的潛力高，而普萊頓市更有許多跨國企業的據點，就業市場蓬勃發展，帶動當地消費力成長。

由於美國西雅圖大都會區不只坐擁近 400 萬人口，更連年成長，目前只有 3 間 85 度 C，美食看好此地區勢必成為中長期在美展店的重點之一。

法人預期，今年 85 度 C 在引進新中央廚房的支撐後，美國市場將至少增加 15 家店，展店動能無虞。

而在兩岸的發展上，85 度 C 於中國持續推動第二代門市以及新產品，法人看好，可穩健推升同店銷售。

目前在中國和台灣，85 度 C 分別有 580 家和 430 家左右，維持穩健的經營態勢。