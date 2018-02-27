〈美食雙版圖布局〉正餐市場3品牌齊攻 連鎖個人鍋物為展店主力

美食 - KY(2723-TW) 透過轉投資這一鍋餐飲集團布局正餐市場，業者表示，旗下 3 大品牌今年以「這一小鍋」為展店主力，目前全台有 3 個據點，至年底前預計可達 10 家店。

這一鍋下目前共有 3 個品牌分別為「這一鍋」、「燒肉同話」和「這一小鍋」，開新品牌以穩定為原則，目標 2-3 年開出一個新品牌，去年開出這一小鍋後，透露正規畫第 4 個新品牌。

這一小鍋在連鎖個人鍋中，主打優勢是具備多種湯頭，為了與王品 (2727-TW) 旗下正在積極攻城掠地的石二鍋競爭，最低客單價將從原本的 350 元左右降至 200 多元。

這一小鍋展店以百貨商場為主，第二季起將加速往中南部展店，先以旗下品牌有進駐的商場為優先考量。

另一方面，燒肉同話台灣共有 6 家店，而大陸上海和蘇州各有 1 家，由於日系燒肉品牌多競爭相當激烈，先求強化差異化，今年並未有展店計畫，反而是在第二季將陸續推出新菜色和口味變化，拚既有店持續成長。

這一鍋目前在台灣共有 11 家，中國 2 家，暫無展店計畫，目前穩定成長中，平均客單價落在 600 元左右。

而在中國市場，這一鍋主管說明，兩大品牌在上海和蘇州店客單價略較台灣的分店高，暫無開新據點計畫，以培養出當地穩定客群為主。