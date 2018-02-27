【異動股】美瑞健康國際(02327-HK)利好消息不斷 股價再創新高

美瑞健康國際(02327-HK)繼上交易日漲10.87%後，于今日截止發稿再度漲19.61%，報0.61港元，最高見0.63港元創出曆史新高，最新總市值21.958億。從盤面看，該公司股價近期上漲是從2月15日開始上漲至今六個交易日，已累計漲84.4%。

公司2月14日晚間發布公告稱，公司間接全資附屬公司蕪湖美瑞擬以6000萬元人民币向漢麻投資集團收購雲南漢素生物科技20%股權。同時，雙方擬成立新合營以整合資源，加快以大麻素作為主要成份之預防及治療癫痫、抑郁、止痛及老人癡呆症産品之開發及生産;及連同一間中國着名大學之第叁方産業基金認購于雲南省成立之新公司股權，參與雲南漢素二期産能擴建，以進一步建立及加強漢麻投資集團及其于大麻行業之業務夥伴之領導地位。

公司還于2月20日發布公告稱，預期截至2017年12月31日止年度的公司擁有人應占溢利將較截至2016年12月31日止年度增加介乎80%至150%。

此外，公司在2月22日還發布公告稱，以0.35港元/股向譚昕先生及張可先生注冊的公司發行合共312,000,000股認購股份。認購股份相等于公司于公佈日期之已發行股本總數約8.67%，另相等于經配發及發行認購股份擴大之公司已發行股本總數約7.98%。

譚先生目前為漢麻投資集團董事會主席及彼之妻子于漢麻投資集團擁有30%股權。張先生于漢麻投資集團擁有70%股權并對漢麻投資集團實施實際控制。漢麻投資集團為全球大麻行業領導者之一。

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