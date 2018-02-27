中國央行行長周小川退休後料將擔任博鰲論壇副理事長--消息

路透北京2月27日 - 消息人士稱，中國擔任央行行長時間最長的周小川下月退休後，料將成為博鰲論壇副理事長。博鰲論壇被稱為亞洲的達沃斯。

據三位知情人士對路透表示，70歲的周小川將在退休後接替79歲的曾培炎，擔任博鰲論壇副理事長。周小川將在下個月的人大會議期間退休。

周小川能說一口流利的英語，是全球最具影響力的央行總裁之一。

他因放松利率控制、提升人民幣國際影響力而受到讚譽，另外在中國政府尋求抑制前期政策刺激帶來的債務風險之際，周小川還開發了不少新的政策工具以控制貨幣供給並引導市場預期。

消息人士稱，自2002年起就擔任中國央行行長的周小川將給博鰲論壇註入新的活力。消息人士因未獲授權向媒體發言而要求匿名。

“周小川受到國際社會的廣泛歡迎和認可。他擔任副理事長，將進一步增強博鰲論壇的國際影響力，以及更好發揮其多邊國際舞台的作用，”一名政府政策顧問表示。

博鰲論壇、中國央行和國務院新聞辦公室人士未立即回覆路透請求置評的傳真。

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