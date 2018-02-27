1月份上海海關關區出口微降 進口創曆史新高

上海海關27日發布的統計數據顯示，1月份上海海關關區出口微降、進口則創下單月曆史新高。

作為華東地區最大進出口口岸，今年1月份，上海海關關區實現進出口5272.3億元(人民币，下同)，比去年同期增長7.2%。其中，出口2947億元，下降4.9%;進口2325.3億元，增長27.8%，為單月進口值曆史新高。

今年1月份，上海海關關區對主要貿易夥伴進出口均實現增長，其中對最大貿易夥伴歐盟進出口1083.6億元，增長10.1%，占同期關區進出口總值的20.6%。其中，出口545億元，下降3.4%;進口538.6億元，增長28.3%。同期，對美國進出口906億元，增長4.3%，占17.2%;對東盟進出口653億元，增長7.1%，占12.4%;對日本進出口505億元，增長8.2%，占10.2%。

據悉，今年1月份，上海海關關區最大宗進口商品高新技術産品的進口額為759.9億元，增長25.9%，占同期關區進口總值的32.7%。出口方面最大宗商品則是機電産品，當月共出口1700.6億元，下降2.2%，占同期關區出口總值的57.7%。

據海關人士分析，傳統勞動密集型産業持續向外轉移，疊加人民币升值放大出口降幅，是1月份上海海關關區出口同比出現下降的主要原因。上海人力、土地等要素成本高企，紡織服裝等傳統勞動密集型産業持續向國内中西部地區和海外轉移，今年1月份，關區出口7類傳統勞動密集型産品685.8億元，下降14.1%，對同期關區出口下降的貢獻率達74%。

來源：中國新聞網

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