搶攻汽車板市場 PCB廠健鼎及定穎擴充新廠產能因應

在精成科技 (6191-TW) 決以 9.35 億元的資金投資入主日本的汽車板 PCB 廠 ELNA 的 70% 股權，並取得經營權同時，再使汽車板市場的市路爭奪戰受矚目，而包括健鼎 (3044-TW) 及定穎 (6251-TW) 在今年均投入新產能因應市場競爭。

健鼎科技 1 月營收達 43.63 億元，創歷史新高，優於法人預期，也是連半年站在 40 億元以上大關，主要在於因新產能開出的挹注、加上出貨穩定成長的汽車板挹注，目前汽車板占健鼎科技營收比重已達 2 成，法人預估汽車板占健鼎的營收比重，2018 將再挺升到 22% 以上。

健鼎科技目前是中國大陸第 2 大 PCB 廠，年產值僅次臻鼎 (4958-TW)，健鼎在湖北仙桃廠於今年第 4 季增加每月 60 萬呎新產能，仙桃廠總產能增至每月 180 萬平方呎，整體健鼎產能已達每月 900 萬平方呎，健鼎主管指出，湖北仙桃廠的新增產能已逐步開出，今年還要再投資 40-50 億元擴充湖北仙桃廠的新產能，預計 2018 年再增加每月 60 萬呎的新產能。

健鼎生產 PCB 應用端主要是記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等為主，也是小米手機 PCB 板供應商，湖北仙桃廠將在去年第 4 季增加每月 60 萬呎新產能，仙桃廠總產能增至每月 180 萬平方呎，整體健鼎產能已達每月 900 萬平方呎，健鼎主管指出，未來湖北仙桃廠不排除也擴大投入汽車板的生產行列。

印刷電路板廠商定穎電子去年營收 116.17 億元，年減 1.49%，去年定穎電子的汽車板占營收比重逾 35%，但仍以現有生產基地昆山廠為主，定穎新建的湖北黃石新廠今年會有汽車板的貢獻。

定穎電子 2016 年開始興建黃石新廠，黃石新廠定位則是以主攻汽車板為主，正積極尋求客戶端的認證中，預計在 2019 年成為該公司汽車板生產的主力。而依定穎電子對於湖北黃石廠的產能規劃，去年第 4 季月產能為 40 萬平方呎，今年第 2 季以及第 4 季將各再開 40 萬平方呎，預計 2019 年此一黃石新廠設備全數到位，總產能為 160 萬平方呎。