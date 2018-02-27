台股盤前－再戰月線 MSCI調整盤後生效 留意尾盤甩尾

台股昨 (26) 日盤中指數反彈接近月線反壓，但短線在急漲 700 點後，指數在缺乏持續追價的買盤下，漲幅收斂，終場加權指數上漲 42.15 點，收在 10836.7 點，終場未能站上月線。美股昨天大漲，但是，MSCI(明晟) 指數季度調整將於盤後生效，須留意尾盤甩尾效應。

MSCI 季度調整今日盤後生效，外資法人指出，根據本次公布的調整幅度來看，在 MSCI 明晟全球新興市場指數、MSCI 亞洲除日本指數中，都只被輕微調降 0.01 個百分點，對台股影響有限，不過，以往季度調整日甩尾爆量機率高，因此需留意尾盤甩尾。

外資昨天在現貨市場僅買超 2.12 億元，同時，在期貨市場方面，選擇權淨空單增加 2865 口、來到 2.71 萬口，台指期淨多單下降 3936 口、為 4.4 萬口，外資的保守操作值得關注。

此外，聯準會新任主席鮑爾將於 27 日上午 10 時（台北時間今日晚間 11 時）出席眾院聽證會，是就職後首度發表正式演說，極可能透露貨幣政策的想法與其立場，將影響國際熱錢動向。

今天觀盤重點，鴻海集團旗下、台灣最大面板廠群創昨日宣布，已在大陸兩地法院，對當地第四大面板廠惠科集團與其相關企業共提出 17 件專利侵權訴訟，要求即刻停止侵權行為，並全面停止生產侵權產品。此次群創對惠科提告，是台灣面板廠首度大動作對大陸面板業者提出專利訴訟，兩岸面板專利大戰開打。

MWC 昨天在西班牙風光登場，非蘋陣營品牌廠大秀旗艦機種，目前包括：索尼、小米、諾基亞、三星、LG、華為新款智慧型手機搭載無線充電已成標準配備，像是全球市佔率第一的三星 Galaxy S9 系列維持無線充電功能，中國品牌小米及華為則跟進無線充電風潮，無線充電題材成為展場中 5G、人工智慧之外，最耀眼新星。

短線上台股面臨震盪整理壓力，雖然外資仍大致站在買方，但在這波強烈反彈的過程中，買超並不積極，且台幣也並未明顯轉強，近期店頭市場反彈位階也比大盤弱勢，顯示短線中小股也並未特別強勢，因此，短線雖然仍有高點，但追價風險已提高。