【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到大陸股市表現不佳 A50 重挫超過 2% 之下，使得台股開高走低，尾盤由紅翻黑，終場加權指數下跌 21.23 點，依舊受到月線下彎的壓力，而外資在現貨部分賣超 11.57 億，合計三大法人現貨淨賣超 23.75 億。

《國際金融市場焦點分析》

週一美國股市指數強漲逾 1%，小道瓊期貨收高 444 點，科技類股表現佳，也帶動歐洲股市上揚，美國 FED 新總裁 Powell 在週二晚上台北時間 21:30 在美國國會接受詢問，有望透露今年 FED 升息態度，不過，也要留意的是，美國總統 Trump 傳聞將提拔鷹派顧問 Navarro 作為總統助理，又表示若關稅能重振鋼鐵業就業，就會去做，為中美貿易戰加溫提供徵兆。

《國際商品市場焦點分析》

週一 WTI 期貨盤中在獲利了結賣壓下一度回測 63 美元關卡支撐，不過晚間美股持續走強支撐原物料市場樂觀情緒，加上美國產量減少及庫存下滑持續發酵，期貨價格急拉翻紅，盤中一度突破 64 美元整數關卡；因美債殖利率下滑，美元盤中一度大幅走低，激勵金價急拉走高，不過晚間殖利率自低點反彈，美元也逐漸收斂跌幅，金價因此回吐大部分漲幅。

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